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«Он несет полную чушь». Оуэн на примере Кейна попытался обесценить титул чемпиона Бундеслиги, а Инс нашел контраргументы

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В разговоре с DAZN экс-форвард «МЮ» и «Мадрида» Майкл Оуэн заявил, что завоевание титула чемпиона Бундеслиги нельзя считать достаточно веской причиной для ухода из команды Энджа Постекоглу.

«Бавария», несомненно, один из крупнейших клубов в мире, но не думаю, что есть что-то особенное в том, чтобы пойти и гарантированно выиграть трофей Бундеслиги. «Бавария» станет чемпионом с Кейном или без него, так что я не думаю, что это веская причина для ухода».

Пол Инс не согласился с коллегой, ответив ему, что тот не понимает, насколько конкурентоспособна сейчас немецкая лига. Тем более, что сейчас в ней лидирует набравший феерическую форму «Байер».

«Думаю, что комментарии Майкла Оуэна про Бундеслигу очень несправедливы. Титул есть титул. А «Бавария» даже не возглавляет Бундеслигу. Существует угроза со стороны «Дортмунда», «Лейпцига» и «Штутгарта». Все не так просто, как кажется. В прошлом году «Бавария» едва выиграла.

Бундеслига становится все сложнее. Любой игрок, который переезжает за границу и выигрывает титул чемпиона, в моих глазах уже чего-то добился. С 2011 года «Бавария» становится чемпионом каждый год, но о них судя по тому, как они выступают в Лиге чемпионов. Я считаю их фаворитами каждый год, особенно когда у них появился Левандовски.

Я видел их игру против «МЮ», и думаю, что у «Баварии» есть большие шансы на победу. Если хотите знать мое мнение, Майкл Оуэн несет полную чушь! Харри Кейн любит жизнь, забивает голы и хорошо играет. Он поехал в Германию за титулом, и будет здорово, если он этого добьется».

2 комментария
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пол инс помнит, когда не Бавария выиграла Бундеслигу?
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справедливо, а высокомерие это некрасиво
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