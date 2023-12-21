Лионелю Месси нужен один трофей, чтобы собрать полную коллекцию, у Криштиану Роналду он уже есть

Лионель Месси стоит на пороге выдающегося достижения. За свою невероятную карьеру аргентинец завоевал множество трофеев, ему не хватает всего одного, чтобы стать обладателем полной коллекции наград.

У Лео уже есть рекордные 8 Золотых мячей, победа на чемпионате мира, в Кубке Америки, четыре титула Лиги чемпионов, 10 чемпионств Ла Лиги и 2 Лиги 1. Но среди этого моря трофеев не хватает «Golden foot».

Этой престижной наградой отмечают игроков не только за их спортивное мастерство, но и за их выдающиеся личности и вклад в футбол. Награда вручается только действующим футболистам в возрасте от 28 лет и старше, получить ее можно только один раз.

Журналисты выбирают 10 претендентов, а победитель определяется посредством онлайн-голосования, позволяющего болельщикам со всего мира сделать свой выбор.

В то время как такие футболисты, как Роберт Левандовски, Мохамед Салах и давний соперник Месси - Криштиану Роналду уже получили трофей, сам Лео пока не завоевал его. Хотя он остается главным претендентом на «Golden foot» по итогам уходящего года.