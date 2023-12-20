Этим летом «Интер» подписал вратаря-воспитанника из Серии С - вместе Рафаэлем Ди Дженнаро в Милан приехала его красотка жена 🔥😍🔞

Стефания Макарио даже в Серии С была звездой соцсетей.

В июле миланский клуб объявил о заключении контракта с 29-летним футболистом. В прошлом сезоне он выступал за «Губбио» в Серии C.

Ди Дженнаро – воспитанник «Интера». Он находился в системе клуба с 2002 по 2019 год, после чего покинул «нерадзурри» на правах свободного агента.

Последние сезоны итальянец провел в «Катандзаро», «Пескаре» и «Губбио» в третьем по силе дивизионе Италии.

Вместе с вратарем в Милан прибыла его жена - Стефания Макарио. Девушка в прошлом модель, сейчас у нее 40 тысяч подписчиков в инстаграме.