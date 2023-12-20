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💣 Bild: «Бавария» готова продать Киммиха

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Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Bild сообщает, что мюнхенская «Бавария» изменила отношение к статусу Йозуа Киммиха.

Теперь немецкий футболист не считается неприкасаемым, что означает возможность его ухода из клуба.

Есть шанс, что «Бавария» продаст игрока уже будущим летом, чтобы не потерять его бесплатно в 2025 году.

При этом сообщается, что Киммих хорошо чувствует себя в «Мюнхене». Несмотря на недавние слухи о желании покинуть команду, между футболистом и другими клубами не было никаких контактов.

Ожидается, что интерес к игроку проявят «Манчестер Сити» и «Барселона». По некоторой информации, Йозуа предлагали каталонцам прошедшим летом, но клуб не мог позволить себе трансфер.

В этом сезоне Киммих забил один гол и отдал шесть голевых передач в 20 матчах за мюнхенскую «Баварию».

7 комментариев
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Мюнхен сглупит, если продаст Киммиха. Центральный полузащитник сейчас самая ценная позиция в топ-клубах(из последних самых дорогих трансферов больше всего ЦП - Кайседо, Райс, Энцо). Ливерпуль был готов больше сотни миллионов вывалить, но так и не нашел доступный вариант. А Бавария сама хочет от топового ЦП избавиться, где она лучше вариант найдет..
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Мистер Юрген, может присмотришься к соотечественнику?))
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Умный и сильный игрок. Выбор хорош!
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Ответ Ложный Латераль
Добро пожаловать в Реал Мадрид
Он бы очень пригодился Реалу. Единственный, кто может заменить Крооса
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