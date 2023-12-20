💣 Bild: «Бавария» готова продать Киммиха

Bild сообщает, что мюнхенская «Бавария» изменила отношение к статусу Йозуа Киммиха.

Теперь немецкий футболист не считается неприкасаемым, что означает возможность его ухода из клуба.

Есть шанс, что «Бавария» продаст игрока уже будущим летом, чтобы не потерять его бесплатно в 2025 году.

При этом сообщается, что Киммих хорошо чувствует себя в «Мюнхене». Несмотря на недавние слухи о желании покинуть команду, между футболистом и другими клубами не было никаких контактов.

Ожидается, что интерес к игроку проявят «Манчестер Сити» и «Барселона». По некоторой информации, Йозуа предлагали каталонцам прошедшим летом, но клуб не мог позволить себе трансфер.

В этом сезоне Киммих забил один гол и отдал шесть голевых передач в 20 матчах за мюнхенскую «Баварию».