Душераздирающие моменты реабилитации Неймара: бразилец ругается матом и плачет во время физиотерапии😱😢🤦🏼‍♂️

Нею не позавидуешь.

В начале ноября Неймар перенес операцию на левой ноге. Форвард травмировал колено в матче против Уругвая в квалификации ЧМ-2026. У него диагностировали повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

Операцию Неймару делал доктор Родриго Ласмар, хирург сборной Бразилии и «Атлетико Минейро». Сроки восстановления не называются, ранее сообщалось, что бразилец выбыл на 10 месяцев.

Бразилец очень хочет вернуться к Кубку Америки и активно восстанавливается, но дается ему это ой как не просто.

А это видео слабонервным лучше не смотреть.