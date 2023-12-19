Гаспачо
Блог

Мать 4 детей, изучавшая криминологию – знакомьтесь с главной болельщицей Чиро Иммобиле

Клубы Клубы
Лацио Лацио
Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Чиро Иммобиле – ключевой игрок в атаке «Лацио». Он присоединился к клубу в 2016 году. В сезоне 2019/20 итальянский нападающий даже выиграл Золотую бутсу, забив в Серии А 36 голов. Несомненно, Иммобиле – один из лучших нападающих в мире.

Во многом итальянцу помогает поддержка его супруги – Джессики Мелены. Девушка смешанного этнического происхождения: в ней течет итальянская, испанская и португальская кровь.

Джессика изучала криминологию в университете, параллельно участвуя в конкурсах красоты.

Джессика и Чиро познакомились в 2012 году в ресторане. Это была любовь с первого взгляда для футболиста, который в то время играл за «Пескару», всего через несколько недель они начали жить вместе.

В 2014 году пара сыграла свадьбу, но еще в июне 2013 года Джессика родила Иммобиле первую дочь – Микелу. В июне 2015 года она родила вторую дочь, которую они назвали Джорджией, в сентябре 2019 года у пары родился третий ребенок, сын Маттиа, а в прошлом году – сын Андреа.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красивая женщина
+7
0
+7
Ответ НеПотерплю!
Красивая женщина
Ну хоть не "девушка", уже прогресс
+2
0
+2
Два сына, две дочери - полный набор, очень милая семья!
+1
0
+1
Ответ zdrprvr
Ну хоть не "девушка", уже прогресс
Вообще не понял посыла Вашего комментария. Но спасибо за общение))
0
0
0
Ответ НеПотерплю!
Вообще не понял посыла Вашего комментария. Но спасибо за общение))
И вам не хворать)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий