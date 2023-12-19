Мать 4 детей, изучавшая криминологию – знакомьтесь с главной болельщицей Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле – ключевой игрок в атаке «Лацио». Он присоединился к клубу в 2016 году. В сезоне 2019/20 итальянский нападающий даже выиграл Золотую бутсу, забив в Серии А 36 голов. Несомненно, Иммобиле – один из лучших нападающих в мире.

Во многом итальянцу помогает поддержка его супруги – Джессики Мелены. Девушка смешанного этнического происхождения: в ней течет итальянская, испанская и португальская кровь.

Джессика изучала криминологию в университете, параллельно участвуя в конкурсах красоты.

Джессика и Чиро познакомились в 2012 году в ресторане. Это была любовь с первого взгляда для футболиста, который в то время играл за «Пескару», всего через несколько недель они начали жить вместе.

В 2014 году пара сыграла свадьбу, но еще в июне 2013 года Джессика родила Иммобиле первую дочь – Микелу. В июне 2015 года она родила вторую дочь, которую они назвали Джорджией, в сентябре 2019 года у пары родился третий ребенок, сын Маттиа, а в прошлом году – сын Андреа.