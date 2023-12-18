Гаспачо
Блог

📹Вратарь «Тигреса» забыл, что играет не в американский футбол. После удаления он выбрал забавный способ досмотреть матч

Тигрес Тигрес
Америка Америка
Клубы Клубы
Науэль Гусман Науэль Гусман
высшая лига Мексика высшая лига Мексика
Футбол Футбол

Находчивость высшего уровня.

Друг Лионеля Месси и вратарь «Тигреса» Науэль Гусман успел за короткий срок подвести команду и насмешить комментаторов финального матча чемпионата Мексики.

«Америка» и «Тигрес» в очном матче разыгрывали чемпионство. Команда Гусмана проигрывала 1:0 (счет первого матча − 1:1) и слишком увлеклась атакой на ворота соперника. В какой-то момент футболист «Америки» получил мяч, пересек центр поля, но был сбит приемом из американского футбола далеко выбежавшим из ворот Науэлем. На тот момент у вратаря уже была желтая карточка, вторая убрала его с поля.

По правилам Гусман был обязан покинуть пределы поля и находиться в подтрибунном помещении. Однако Науэль схитрил: он каким-то образом пробрался за чужие ворота, накрыл себя рекламой и досматривал матч в таком положении.

Вот только скрыться от телевизионной камеры ему не удалось, а сама ситуация очень насмешила комментаторов игры.

К сожалению для футболистов и болельщиков «Тигреса», без вратаря команда пропустила еще дважды и проиграла 3:0. Причем команда Гусмана доигрывала матч ввосьмером. Чемпионом Мексики стала «Америка».

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кариока должен был становиться чемпионом Мексики!!
+1
0
+1
Ответ Sivka
Кариока должен был становиться чемпионом Мексики!!
Полгода назад стал😀и Суперкубок они взяли.
0
0
0
Ответ an-2
Полгода назад стал😀и Суперкубок они взяли.
Кариока должен каждые полгода становиться чемпионом! Лучший же сегодня)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий