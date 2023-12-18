📹Вратарь «Тигреса» забыл, что играет не в американский футбол. После удаления он выбрал забавный способ досмотреть матч

Находчивость высшего уровня.

Друг Лионеля Месси и вратарь «Тигреса» Науэль Гусман успел за короткий срок подвести команду и насмешить комментаторов финального матча чемпионата Мексики.

«Америка» и «Тигрес» в очном матче разыгрывали чемпионство. Команда Гусмана проигрывала 1:0 (счет первого матча − 1:1) и слишком увлеклась атакой на ворота соперника. В какой-то момент футболист «Америки» получил мяч, пересек центр поля, но был сбит приемом из американского футбола далеко выбежавшим из ворот Науэлем. На тот момент у вратаря уже была желтая карточка, вторая убрала его с поля.

По правилам Гусман был обязан покинуть пределы поля и находиться в подтрибунном помещении. Однако Науэль схитрил: он каким-то образом пробрался за чужие ворота, накрыл себя рекламой и досматривал матч в таком положении.

Вот только скрыться от телевизионной камеры ему не удалось, а сама ситуация очень насмешила комментаторов игры.

К сожалению для футболистов и болельщиков «Тигреса», без вратаря команда пропустила еще дважды и проиграла 3:0. Причем команда Гусмана доигрывала матч ввосьмером. Чемпионом Мексики стала «Америка».