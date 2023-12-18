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Фанат написал Осимхену, что тот не заслужил награду лучшего игрока Африки. В ответ форвард отправил ему мем с кошмарным намеком

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Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Футбол Футбол

Виктор, серьезно?

Нападающий «Наполи» и Осимхен получил награду от Африканской конфедерации футбола как лучший игрок материка. На приз также претендовали Мохамед Салах и Ашраф Хакими, но победителем все же стал нигерийский форвард, ставший чемпионом Италии в прошлом сезоне.

Однако с решением КАФ не согласился один из фанатов. Под фотографией с наградой, выложенной в соцсетях Осимхена, он написал:

«Хакими заслуживает эту награду больше за свой вклад в развитие нашего континента. Он вывел свою сборную в полуфинал чемпионата мира».

Мнение болельщика пришлось Виктору не по душе. В ответ он выслал максимально недружелюбный мем:

Пожалуй, нападающему стоит взять пару уроков по этичному взаимодействию с фанатами  и принятию критики.

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