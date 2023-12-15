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Вот что важно знать о Неймаре - бразилец записал проникновенное сообщение для очень больного мальчика❤️❤️❤️

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У Нея большое сердце.

Недавно Неймар перенес операцию на левой ноге и пропустит свыше полугода. Форвард травмировал колено в матче против Уругвая в квалификации ЧМ-2026. У него диагностировали повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

Операцию Неймару делал доктор Родриго Ласмар, хирург сборной Бразилии и «Атлетико Минейро». Сроки восстановления не называются, но в Бразильской конфедерации футбола считают, что нападающий «Аль-Хилаля» может вернуться к стартующему 20 июня Кубку Америки, передает ESPN.

Реабилитация дается бразильцу очень непросто, но он нашел время записать сообщение для больного бразильского мальчика. Уважение.

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