«Главное, что друзья рядом»: шокирующие кадры процесса восстановления Неймара после ужасной травмы😱😱😱

Непростой период в жизни бразильского вингера.

В середине октября в матче отбора ЧМ с Уругваем бразилец получил тяжелейшую травму в конце первого тайма - поле он покинул в слезах и на носилках.

Травма ужасная - разрыв передних крестообразных связок и мениска, оба на левом колене. Впереди минимум полгода восстановления – все может затянуться до конца сезона-2023/24.

Ней уже начал восстановление после операции, и оно дается ему ой как не просто.

Хорошо, что друзья рядом и поддерживает вингера.