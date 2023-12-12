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«Главное, что друзья рядом»: шокирующие кадры процесса восстановления Неймара после ужасной травмы😱😱😱

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Непростой период в жизни бразильского вингера.

В середине октября в матче отбора ЧМ с Уругваем бразилец получил тяжелейшую травму в конце первого тайма - поле он покинул в слезах и на носилках.

Травма ужасная - разрыв передних крестообразных связок и мениска, оба на левом колене. Впереди минимум полгода восстановления – все может затянуться до конца сезона-2023/24.

Ней уже начал восстановление после операции, и оно дается ему ой как не просто.

Хорошо, что друзья рядом и поддерживает вингера.

3 комментария
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Ответ Shoma Iziev
Не знаю даже что вызывает большую жалость. Сама травма или то что это друзья которым платят за дружбу
Если у Неймара есть возможность держать вокруг себя друзей детства, давать им деньги, что бы они обеспечивали свою семью и были рядом с ним, почему бы и нет, это лучше чем держать возле себя нахлебников которые появились когда ты стал богатым:)
+12
-1
+11
любят бразильцы комедию ломать
+6
-1
+5
Не знаю даже что вызывает большую жалость. Сама травма или то что это друзья которым платят за дружбу
+4
-4
0
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