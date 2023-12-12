Это все-таки случится: Месси сыграет против Роналду в Саудовской Аравии🔥🔥🔥

Все уже подтверждено.

«Интер Майами» Месси проведет товарищеский матч с «Аль-Насром» Роналду. Клуб МЛС объявил о проведении двух товарищеских матчей в Саудовской Аравии – против «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра».

Матчи пройдут в Эр-Рияде 29 января и 1 февраля 2024 года.

Таким образом, форвард американской команды Лионель Месси может сыграть против нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

За «Аль-Хилаль» выступают бывший хавбек «Зенита» Малком и экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, который в настоящее время травмирован.