Гаспачо
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Это все-таки случится: Месси сыграет против Роналду в Саудовской Аравии🔥🔥🔥

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Все уже подтверждено.

«Интер Майами» Месси проведет товарищеский матч с «Аль-Насром» Роналду. Клуб МЛС объявил о проведении двух товарищеских матчей в Саудовской Аравии – против «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра».

Матчи пройдут в Эр-Рияде 29 января и 1 февраля 2024 года.

Таким образом, форвард американской команды Лионель Месси может сыграть против нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

За «Аль-Хилаль» выступают бывший хавбек «Зенита» Малком и экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, который в настоящее время травмирован.

3 комментария
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Ответ Огонь Твоей Души
И вообще, зачем спорить кто из них лучше? Это 2 легенды нашего времени.
Думаю что даже не нашего времени, а истории футбола в целом.
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