Айтора Рубиаля спросили, является ли Беллингем лучшим игроком в мире. Ответ защитника «Бетиса» должен понравиться фанатам «Барсы»

Огорчил «Мадрид» и голом, и словом.

В субботу «Бетис» на своем поле смог отобрать очки у «Реала», завершив матч со счетом 1:1. За «сливочных» уже традиционно забил Беллингем, а со стороны хозяев сравнял Айтор Руибаль.

В флэш-интервью после игры героя «Бетиса» спросили, является ли Джуд лучшим игроком в мире на данный момент.

Английский полузащитник забил впечатляющие 16 голов и оформил 4 ассиста в 18 матчах за «Мадрид» и недавно получил награду Golden Boy, но Руибаля его достижения не особо впечатлили.

«Пока Месси продолжает играть, я не могу сказать, что кто-то лучше него», — отрезал Айтор.

А кто, по-вашему, лучший игрок в мире на данный момент?