Болельщики «Сантоса» устроили беспорядки на улицах: клуб впервые в истории вылетел из высшего дивизиона

Много огня.

Этой ночью «Палмейрас» сыграл вничью 1:1 с «Крузейро» и в 12-й раз стал чемпионом Бразилии. 18-летний Эндрик забил свой 11-й гол в сезоне, что вывело «Палмейрас» вперед, Никао сравнял счет на 80-й минуте на стадионе Минейран в Белу-Оризонти.

Одновременно с этим случился вылет «Сантоса» после домашнего поражения от «Форталезы» со счетом 1:2.

Родная команда Пеле и Неймара была одним из трех клубов, наряду с «Сан-Паулу» и «Фламенго», которые никогда не вылетали из высшего дивизиона Бразилии, но неудачная серия из пяти игр без побед привела к тому, что они опустились на 17-е место в турнирной таблице с 43 очками.

Болельщики «Сантоса» были в таком гневе, что устроили беспорядки на улицах с погромами и поджогами машин.