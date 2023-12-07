Гаспачо
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Болельщики «Сантоса» устроили беспорядки на улицах: клуб впервые в истории вылетел из высшего дивизиона

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Много огня.

Этой ночью «Палмейрас» сыграл вничью 1:1 с «Крузейро» и в 12-й раз стал чемпионом Бразилии. 18-летний Эндрик забил свой 11-й гол в сезоне, что вывело «Палмейрас» вперед, Никао сравнял счет на 80-й минуте на стадионе Минейран в Белу-Оризонти.

Одновременно с этим случился вылет «Сантоса» после домашнего поражения от «Форталезы» со счетом 1:2.

Родная команда Пеле и Неймара была одним из трех клубов, наряду с «Сан-Паулу» и «Фламенго», которые никогда не вылетали из высшего дивизиона Бразилии, но неудачная серия из пяти игр без побед привела к тому, что они опустились на 17-е место в турнирной таблице с 43 очками.

Болельщики «Сантоса» были в таком гневе, что устроили беспорядки на улицах с погромами и поджогами машин.

5 комментариев
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как я понимаю болельщиков Сантоса. легендарный клуб. надеюсь в следующем сезоне вернуться
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все когда то случается в первый раз
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для болельщиков это реальная трагедия
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Таким образом «Сантос» впервые с момента своего основания в 1912 году покинет чемпионат Бразилии и следующий год начнет во втором бразильском дивизионе. Сообщается, что разочарованные вылетом команды фанаты жгут автомобили в окрестностях стадиона в Сан-Паулу.
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Игры нет , справедливый вылет .. последняя игра ужас ..
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