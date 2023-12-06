Лидер «Жироны» признался, что хочет сыграть за «Барсу» – тренеру это не понравилось, он уже сделал публичное заявление

Во вторник полузащитник «Жироны» Алеиш Гарсия заявил, что хотел бы однажды сыграть за «Барселону».

Его слова не понравились главному тренеру «Жироны» Мичелу Санчесу:

«Я думаю, что Алеиш совершил ошибку. Я хорошо помню, как в академии «Райо» (Вальекано) часто бывали моменты, когда люди праздновали голы «Реала» больше, чем наши. Я надеюсь, что в «Жироне» это будет только «Жирона». Мы воспитываем людей, которые на 100 процентов являются жиронцами. Мы начали проект, в котором возможно все, и точка».

Как и «Барселона», «Жирона» – каталонский клуб. Мичел явно хочет, чтобы его игроки ставили свой клуб выше остальных, несмотря на географическую близость.

Алеиш Гарсия – лидер команды по голевым действиям и лидер Ла Лиги по передачам в штрафную площадь соперника. На его счету 3 гола и 4 ассиста в 15 матчах этого сезона. Ориентировочная стоимость 26-летнего игрока составляет всего 10 млн евро.