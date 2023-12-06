Гаспачо
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Лидер «Жироны» признался, что хочет сыграть за «Барсу» – тренеру это не понравилось, он уже сделал публичное заявление

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Во вторник полузащитник «Жироны» Алеиш Гарсия заявил, что хотел бы однажды сыграть за «Барселону».

Его слова не понравились главному тренеру «Жироны» Мичелу Санчесу:

«Я думаю, что Алеиш совершил ошибку. Я хорошо помню, как в академии «Райо» (Вальекано) часто бывали моменты, когда люди праздновали голы «Реала» больше, чем наши. Я надеюсь, что в «Жироне» это будет только «Жирона». Мы воспитываем людей, которые на 100 процентов являются жиронцами. Мы начали проект, в котором возможно все, и точка».

Как и «Барселона», «Жирона» – каталонский клуб. Мичел явно хочет, чтобы его игроки ставили свой клуб выше остальных, несмотря на географическую близость.

Алеиш Гарсия – лидер команды по голевым действиям и лидер Ла Лиги по передачам в штрафную площадь соперника. На его счету 3 гола и 4 ассиста в 15 матчах этого сезона. Ориентировочная стоимость 26-летнего игрока составляет всего 10 млн евро.

3 комментария
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Типо топ-клубом себя почувствовали
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Хочет сыграть, пусть сыграет, в чём собственно проблема?
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Ответ Mokka Keane
Типо топ-клубом себя почувствовали
Почему "Типо"?
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