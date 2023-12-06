Месси продолжает подготовку к сезону в Майами: болельщики засняли аргентинца, хотя тот очень не хотел, чтобы его заметили
Что у него руках?
Лео Месси накануне был замечен в одном из супермаркетов Майами.
Вот аргентинец прокомментировал свою адаптацию к США.
«Пока что мы не можем ни на что жаловаться. Пожалуй, самое сложное в адаптации – это пробки. Хотя в Париже с ними тоже было сложно.
Можно сказать о жаре и влажности. Находиться здесь на пляже или в отпуске – это может быть приятно.
Но с точки зрения спорта, тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком, и это заметно», – сказал футболист «Интер Майами» Лионель Месси.
В Майами жарко 🥵
Что бы с ним стало в дождливом Стоке 💀