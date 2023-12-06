Гаспачо
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Месси продолжает подготовку к сезону в Майами: болельщики засняли аргентинца, хотя тот очень не хотел, чтобы его заметили

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Что у него руках?

Лео Месси накануне был замечен в одном из супермаркетов Майами.

Вот аргентинец прокомментировал свою адаптацию к США.

«Пока что мы не можем ни на что жаловаться. Пожалуй, самое сложное в адаптации – это пробки. Хотя в Париже с ними тоже было сложно.

Можно сказать о жаре и влажности. Находиться здесь на пляже или в отпуске – это может быть приятно.

Но с точки зрения спорта, тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком, и это заметно», – сказал футболист «Интер Майами» Лионель Месси.

2 комментария
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В Париже холодно 🥶
В Майами жарко 🥵
Что бы с ним стало в дождливом Стоке 💀
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Ответ Имя Фамилия
В Париже холодно 🥶 В Майами жарко 🥵 Что бы с ним стало в дождливом Стоке 💀
Ну так он после Парижа в Майами приехал. Если бы из Барселоны, то вообще разницы не заметил бы.
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