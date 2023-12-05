🙌 Попытка №2. «Барса» нашла замену травмированному Гави. Речь об игроке «МЮ», сыгравшем две минуты в этом сезоне АПЛ 😵

Донни ван де Бека вновь связывают с переходом в «Барселону», сообщает Diario Sport.

Голландский полузащитник испытывает трудности с адаптацией в «МЮ» и, судя по всему, покинет клуб в январе.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры ван де Бека считается «Барселона», испытывающая кадровые проблемы в центре поля из-за травмы Гави.

Голландец уже имел возможность оказаться в клубе. В 2021 году он был в шаге от ухода в аренду, но Хави в последний момент отказался от этой идеи.

Сообщается, что спортивный отдел «Барселоны» не считает шестимесячную аренду хорошей идеей. Но тренерский штаб настаивает на усилении ссылаясь на длительный сезон.

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