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🙌 Попытка №2. «Барса» нашла замену травмированному Гави. Речь об игроке «МЮ», сыгравшем две минуты в этом сезоне АПЛ 😵

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Донни ван де Бека вновь связывают с переходом в «Барселону», сообщает Diario Sport.

Голландский полузащитник испытывает трудности с адаптацией в «МЮ» и, судя по всему, покинет клуб в январе.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры ван де Бека считается «Барселона», испытывающая кадровые проблемы в центре поля из-за травмы Гави.

Голландец уже имел возможность оказаться в клубе. В 2021 году он был в шаге от ухода в аренду, но Хави в последний момент отказался от этой идеи.

Сообщается, что спортивный отдел «Барселоны» не считает шестимесячную аренду хорошей идеей. Но тренерский штаб настаивает на усилении ссылаясь на длительный сезон.

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8 комментариев
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Ответ samatzakirzyanov
Ну что за идиотизм. Парни из Кастильи лучше него в 10 раз и Хави 100% лучше с ними скатает матчи. Похоже за дезинформацию.
Кастилья? Может Ла Масия?!
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Полузащитник точно нужен, ибо если кто то опять травмируется, команда опять серьезно просядет. Но брать игрока без игровой практики, сомнительно.
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Ответ Mokka Keane
Я не думаю что фанатам Барселоны понравятся игроки из кастильи…
Да, лучше брать из Чертаново
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Ответ Mokka Keane
Я не думаю что фанатам Барселоны понравятся игроки из кастильи…
а почему нет если это хороший игрок который подходит по стилю Барселоне но не подходит самому Реалу
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Ответ Jaha Kudusov
Если и брать, то брать как надежный вариант ротации и на долго. А в общем, то лучше задумать об острие ибо с завершением у барсы всё ещё проблемы, одна - две игры с голами и парой голевых моментов - ваще не показатель. Нет стабильности, нет ярко выраженного забивалы, которого боятся и опекают вчетвером! Феран от игры к игре, Лёва - будем честны, уже совсем сдаёт... Фланги? Ямал сырой, Феликс, Рафинья, Бальде - всё ни то... Нужен бомбардир, нужен монстр, убийца, рвач, если из последних нужен праймовый Суарес! Про Месси молчу, так как второго такого не будет, но что то по типу Кусаки или Неймара найти можно и нужно и блин срочно! Барсу всегда боялись изза острия! Барсе могли забить 2, 3, 4, 5, а Барса могла отгрузить в два раза больше! С этой системой последних лет 6-7 ну совсем скатилась блауграна, постоянные пролёты в лч, разгром от баварцев, который ой как долго нам не забудут, поражения от всяких Гранад и Райо. Боже, вы только вдумайтесь Райо Вальекано, это больше похоже на название чистящего средства, чем на название клуба... И мы получали поражение от него. Рука-лицо да и только. Клуб великий, тренер, верю, хороший, потенциал- есть более чем! Нужны решения, смелые, дерзские решения! хватит сиси мять! Любим, Верим, Болеем! Барса вперёд, чтоб тебя!
Ну сейчас,зимой ,к нам приходит Роке который, надеюсь, усадит на лавку Лёву и покажет свой супер талант.
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