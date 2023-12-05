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Беллингем рассказал, что экс-игрок «МЮ» оказал на него большое влияние в детстве. Джуд уже побил один рекорд этого футболиста

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Беллингем получил приз Golden Boy – награду лучшему молодому футболисту года в Европе. Джуд стал третьим англичанином и первым игроком «Мадрида», завоевавшим этот индивидуальный трофей.

Самого Беллингема, похоже, больше всего радует соседство с Руни в списке обладателей Golden Boy. Уэйн получил эту награду в 2004 году.

Джуд признался, что в детстве его вдохновлял футбол легенды «Манчестер Юнайтед»:

«Я просто хочу сделать свой клуб и свою сборную лучшими командами в мире. Это главное. Я думаю, что быть лучшим игроком в мире — это верный способ, чтобы помогать своим командам на победном пути. Присоединиться к этому списку [обладателей Golden Boy] – большая честь.

Что касается меня, я бы, наверное, сказал, что Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве. Будучи выходцем из Англии, он невероятно играл и сражался за свои команды. Вообще, я перенял что-то у многих игроков».

На ЧМ в Катаре Джуд побил рекорд Руни, став самым молодым участником 1/4 мундиаля в истории сборной Англии. Беллингем вышел на поле в матче против сборной Франции, когда ему было 19 лет и 164 дня. Уэйн установил предыдущий рекорд в игре с Португалией на ЧМ-2006, на тот момент Руни было 20 лет и 250 дней.

1 комментарий
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Интересно наблюдать за ним, топовый игрок, который показывает стабильную игру на клубном уровне и в сборной. Заслуженный приз.
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