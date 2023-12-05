Французский топ сенсационно идет последним, но не сможет даже сыграть стыки – заранее отдали стадион для Тэйлор Свифт

«Лиону» плохо: один из главных клубов французского футбола идет последним в Лиге 1, набрав 7 очков в 12 матчах.

У многих болельщиков еще свежи воспоминания о походе «Лиона» за кубком ЛЧ-2019/20: французы выбили «Юве» и «Сити», но в полуфинале уступили будущим чемпионам – «Баварии». Предугадать настолько серьезный провал спустя 3 года не могло даже руководство.

По информации Le Progres, клуб отдал cтадион для концерта Тэйлор Свифт 2 июня 2024 года. Однако в это же время во Франции проводят стыковые матчи между командами Лиги 1 и Лиги 2. Если «Лион» попадет на стыки, сыграть дома не получится: все билеты на концерт уже распроданы.