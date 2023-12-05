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Французский топ сенсационно идет последним, но не сможет даже сыграть стыки – заранее отдали стадион для Тэйлор Свифт

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«Лиону» плохо: один из главных клубов французского футбола идет последним в Лиге 1, набрав 7 очков в 12 матчах.

У многих болельщиков еще свежи воспоминания о походе «Лиона» за кубком ЛЧ-2019/20: французы выбили «Юве» и «Сити», но в полуфинале уступили будущим чемпионам – «Баварии». Предугадать настолько серьезный провал спустя 3 года не могло даже руководство.

По информации Le Progres, клуб отдал cтадион для концерта Тэйлор Свифт 2 июня 2024 года. Однако в это же время во Франции проводят стыковые матчи между командами Лиги 1 и Лиги 2. Если «Лион» попадет на стыки, сыграть дома не получится: все билеты на концерт уже распроданы.

5 комментариев
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Тот случай, когда пост написать видимо нужно по расписанию, но писать совершенно не о чем - и тут на помощь пришла Тейлор Свифт
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+9
Ответ Enam
The relegation play-offs will be played on 30 May and 2 June 2024. В чём проблема играть 30 мая дома, а 2 июня в гостях? В крайнем случае, сыграют на своей тренировочной базе. Например, Реал так в ковидный сезон в Лиге Чемпионов делал, чтобы сэкономить на обслуживании стадиона.
РЕАЛ, играл на тренеровочном стадионе не для того , чтобы экономить на обслуживания стадиона. На СБ, невозможно было играть т.к. тогда шла реконструкция стадиона
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Я, честно говоря, слышал про Тейлор Свифт (и ее популярность среди женской демографической группы) и даже, наверное, какие-то песни её. Но я не понимаю зачем на спортивный сайт её затаскивать. Её аудитория слабо пересекается с аудиторией любителей французского футбола в русскоязычной среде.
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+1
Ответ Enam
The relegation play-offs will be played on 30 May and 2 June 2024. В чём проблема играть 30 мая дома, а 2 июня в гостях? В крайнем случае, сыграют на своей тренировочной базе. Например, Реал так в ковидный сезон в Лиге Чемпионов делал, чтобы сэкономить на обслуживании стадиона.
Не знаю как во Франции, но в России ответный матч дома играет команда из более статусного дивизиона, а не из низшего. Так что в вашем предложении есть проблема, если во Франции такой же регламент.
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