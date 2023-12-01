🫣 «Брат, это не 2018 год». Куарежма предсказал итоги Евро-2024 и свел фанатов с ума 🤯

Экс-полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма оценил итоги жеребьевки Евро-2024.

Игрок предсказал лауреатов турнира в пяти главных категориях.

Лучший молодой игрок: Килиан Мбаппе.

Команда-сенсация: Турция.

Лучший бомбардир: Криштиану Роналду.

Лучший игрок: Криштиану Роналду.

Победитель турнира: Португалия.

Фанаты не оценили выбор португальца.

💭 «Брат, это не 2018 год. Какой Роналду? Мбаппе - молодой игрок?».

💭 «Мечтать не вредно».

💭 «Португалия - победитель? Лол. У Франции, Испании и, возможно, Англии есть шанс на победу».

💭 «Очевидно, что ему не нравится Месси».

💭 «Идеальное, но нереальное пророчество».

💭 «Мбаппе исполнится 25 лет, когда стартует турнир».

💭 «У Португалии нет шансов на победу».