🫣 «Брат, это не 2018 год». Куарежма предсказал итоги Евро-2024 и свел фанатов с ума 🤯
Экс-полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма оценил итоги жеребьевки Евро-2024.
Игрок предсказал лауреатов турнира в пяти главных категориях.
Лучший молодой игрок: Килиан Мбаппе.
Команда-сенсация: Турция.
Лучший бомбардир: Криштиану Роналду.
Лучший игрок: Криштиану Роналду.
Победитель турнира: Португалия.
Фанаты не оценили выбор португальца.
💭 «Брат, это не 2018 год. Какой Роналду? Мбаппе - молодой игрок?».
💭 «Мечтать не вредно».
💭 «Португалия - победитель? Лол. У Франции, Испании и, возможно, Англии есть шанс на победу».
💭 «Очевидно, что ему не нравится Месси».
💭 «Идеальное, но нереальное пророчество».
💭 «Мбаппе исполнится 25 лет, когда стартует турнир».
💭 «У Португалии нет шансов на победу».
Чугун неплохо сегодня старается провокационные статейки собирать)