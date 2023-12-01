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💔 «Надеюсь, вы прекратите ко мне так относиться». Неймар и Бруна Бьянкарди расстались

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Модель Бруна Бьянкарди объявила о расставании с Неймаром.

В октябре у пары родилась дочь.

Девушка объявила о своем решении в соцсетях:

«Это личное дело, но, поскольку я каждый день сталкиваюсь с новостями, слухами и шутками, сообщаю вам, что я свободна от отношений.

Мы родители Мэви, и это то, что нас связывает. Надеюсь, вы прекратите ко мне так относиться. Спасибо».

По слухам, пара начала встречаться еще в 2021 году.

Ранее сообщалось, что молодые люди имеют открытые отношения, в которых Неймару было разрешено изменять девушке, соблюдая три условия: «непубличность», интимная безопасность и отсутствие «жестов любви».

4 комментария
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А девушке было разрешено изменять Неймару?
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А в чем смысл рожать детей и расставаться сразу? О детях не хотят по думать.
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Ответ Синий петербуржец
А в чем смысл рожать детей и расставаться сразу? О детях не хотят по думать.
Бизнес/карьера))

Как угодно можно назвать😂
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Ответ Синий петербуржец
А в чем смысл рожать детей и расставаться сразу? О детях не хотят по думать.
О детях она подумала перед тем как замутить с ним
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