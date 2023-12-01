💔 «Надеюсь, вы прекратите ко мне так относиться». Неймар и Бруна Бьянкарди расстались

Модель Бруна Бьянкарди объявила о расставании с Неймаром.

В октябре у пары родилась дочь.

Девушка объявила о своем решении в соцсетях:

«Это личное дело, но, поскольку я каждый день сталкиваюсь с новостями, слухами и шутками, сообщаю вам, что я свободна от отношений.

Мы родители Мэви, и это то, что нас связывает. Надеюсь, вы прекратите ко мне так относиться. Спасибо».

По слухам, пара начала встречаться еще в 2021 году.

Ранее сообщалось, что молодые люди имеют открытые отношения, в которых Неймару было разрешено изменять девушке, соблюдая три условия: «непубличность», интимная безопасность и отсутствие «жестов любви».