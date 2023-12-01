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«Сити» почти изменил философию «Милана» деньгами – но клуб и Кака спасли болельщики. Премьер Италии объявлял, что трансфер не состоится

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В 2008 году «Манчестер Сити» был выкуплен компанией Abu Dhabi United Group – после этой сделки клуб вырос в статус одного из лучших. На тот момент лучшим игроком объективно считался Кака – именно он забрал последний «Золотой мяч» перед эпохой Месси и Роналду. Неудивительно, что «Сити» хотел заполучить его, и в январе 2009-го предложил «Милану» за бразильца 100 миллионов фунтов стерлингов.

Кака вспомнил те дни в интервью ESPN: «Это был очень нервный и сложный период. У «Милана» была философия не продавать футболистов. Когда кто-то хотел уйти, он должен был сделать это публично. В 2006 году Андрей Шевченко хотел перейти в «Челси», но «Милан» не хотел его продавать. Поэтому Шевченко пришлось объявить об этом.

Kaka retires as one of the great playmakers of his generation

Но когда поступило предложение от «Ман Сити», Адриано Галлиани [вице-президент клуба] позвонил мне и сказал: «Впервые «Милан» открывает дверь для продажи футболиста». В тот момент я увидел, что ситуация меняется.

Когда это объявили, болельщики стали приходить к моему дому: «Не продавай себя, Кака, не продавай себя». Они также ходили и к офису клуба.

Потом настал день, и мой отец сказал мне, что я должен принять решение. Я был уверен, что останусь: сейчас не то время, чтобы уходить. Я сказал отцу, который затем сообщил об этом людям из «Ман Сити».

Вскоре тогдашний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил: «Кака остается». Около 11 часов вечера Кака размахивал футболкой «Милана» перед болельщиками из окна своего дома.

Вспоминая тот день, Кака сказал: «На улице была большая вечеринка, это было нечто особенное. Я был слишком близок к клубу и болельщикам.

Это было безумие, я собирался стать самым дорогим и самым высокооплачиваемым футболистом всех времен. Но я решил остаться. Все было готово к тому, чтобы я ушел, но я не хотел этого.

Даже сегодня, когда мы снова встречаемся, Галлиани говорит мне, что из всех его трансферов мой был самым сложным. Но это помогло создать еще более крепкую связь с клубом».

12 комментариев
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Ответ Марио 9
Молодец Кака, не повёлся на деньги, но через год все равно ушёл в Реал, но не сложилось
Не через год, а через 5 месяцев.

Можно было клубу который испытывает финансовые проблемы принести 100-120 млн в январе, а он ушёл в июне за 70 млн
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Интересно, в нынешних условиях как-бы он нашел себя, будь здоров и на лет 10-15 моложе.
Техника и интеллект на высочайшем уровне, скорость тоже на пике формы была аховая.
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а потом сплавили в маргариновый)
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Молодец Кака, не повёлся на деньги, но через год все равно ушёл в Реал, но не сложилось
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если бы он знал как все в итоге сложиться. перешёл бы наверное в Сити. но в Англии погода тяжёлая, не факт наверное что и в Англии он бы адаптировался.
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Ответ Марио 9
Молодец Кака, не повёлся на деньги, но через год все равно ушёл в Реал, но не сложилось
бред это. сити принес бы Милану больше денег. а он в итоге ушел за дёшево в реал. через несколько месяцев. интересно было бы посмотреть на лица фанатовб
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Ответ Артур Мкртычян
бред это. сити принес бы Милану больше денег. а он в итоге ушел за дёшево в реал. через несколько месяцев. интересно было бы посмотреть на лица фанатовб
Уже одно то что он ушёл было большой потерей, а что 70 что 100 миллионов небольшая разница впринципе
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Ответ A.B.W.
Не через год, а через 5 месяцев. Можно было клубу который испытывает финансовые проблемы принести 100-120 млн в январе, а он ушёл в июне за 70 млн
Что 70 а что 100 миллионов небольшая разница
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Ответ Артур Мкртычян
бред это. сити принес бы Милану больше денег. а он в итоге ушел за дёшево в реал. через несколько месяцев. интересно было бы посмотреть на лица фанатовб
Переход в Реал очевидно спокойнее переживается, чем переход в денежный мешок(на тот момент как минимум), а до денег болельщикам явно меньше дела
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Ответ Артур Мкртычян
если бы он знал как все в итоге сложиться. перешёл бы наверное в Сити. но в Англии погода тяжёлая, не факт наверное что и в Англии он бы адаптировался.
В Англии еще и хуже чем в тёплой Испании
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Ответ Ростислав Романенко
Интересно, в нынешних условиях как-бы он нашел себя, будь здоров и на лет 10-15 моложе. Техника и интеллект на высочайшем уровне, скорость тоже на пике формы была аховая.
Верно
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Ответ Ростислав Романенко
Интересно, в нынешних условиях как-бы он нашел себя, будь здоров и на лет 10-15 моложе. Техника и интеллект на высочайшем уровне, скорость тоже на пике формы была аховая.
аховая=не очень хорошая.)
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