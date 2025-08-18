  • Спортс
  • «ПСЖ» показал третий комплект формы на новый сезон – красный с синим. Он вдохновлен дизайном бутс Nike Total 90
«ПСЖ» показал третий комплект формы на новый сезон – красный с синим. Он вдохновлен дизайном бутс Nike Total 90

«ПСЖ» представил третий комплект формы на новый сезон.

«Пари Сен-Жермен» и Nike представили новую третью форму на сезон-2025/26. Вдохновленная культовым дизайном Total 90, определившим начало 2000-х, эта футболка предлагает его современную интерпретацию. Благодаря яркой палитре, четким линиям и обновленному крою, дизайн объединяет принципы прошлого и амбиции настоящего.

Красная футболка – символ сильной и неподвластной времени идентичности. Вдохновленная легендарной моделью T90, она возрождает ее культовые смелые линии кроя и яркий красный цвет, переосмысленные для сезона-2025/26.

Подтверждая идентичность клуба, эта эффектная модель входит в коллекцию PSG x Nike T90, перезапущенную этим летом с коллекционными предметами, включая футболку 2004-2005 годов и бутсы PSG x T90», – говорится на сайте «ПСЖ».

Фото: x.com/psg

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «ПСЖ»
logoNike
logoПСЖ
игровая форма
logoлига 1 Франция
logoстиль
logoГонсалу Рамуш
logoВитинья
logoЖоау Невеш
