💰🤑💰 Выворачивайте кошельки. Стало известно, сколько стоит «арендовать» Роналду не несколько часов

Криштиану Роналду начал зарабатывать в Саудовской Аравии еще до перехода в «Аль-Наср».

Книга Football Leaks, написанная журналистами Der Spiegel Рафаэлем Бушманом и Михаэлем Вульзингером, раскрыла сумму, которую придется выложить за сотрудничество с португальской суперзвездой.

В 2017 году саудовская телекоммуникационная компания Mobily заключила сделку с ирландской компанией Multisports & Image Management, управляющей правами на имидж Роналду. Mobily наняли Криштиану на четыре с половиной часа. За это время с ним провели фотосессию, он оставил пять автографов и выложил два поста в социальных сетях.

Ближневосточная компания выложила £920 тысяч за мероприятие, которое длилось четыре с половиной часа. Каждый пост в соцсетях обошелся в £1,6 млн.

При этом Mobily могли использовать кадры с игроком только в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Если планируете арендовать Роналду на час, то готовьте £204 444.