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💰🤑💰 Выворачивайте кошельки. Стало известно, сколько стоит «арендовать» Роналду не несколько часов

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Криштиану Роналду начал зарабатывать в Саудовской Аравии еще до перехода в «Аль-Наср».

Книга Football Leaks, написанная журналистами Der Spiegel Рафаэлем Бушманом и Михаэлем Вульзингером, раскрыла сумму, которую придется выложить за сотрудничество с португальской суперзвездой.

В 2017 году саудовская телекоммуникационная компания Mobily заключила сделку с ирландской компанией Multisports & Image Management, управляющей правами на имидж Роналду. Mobily наняли Криштиану на четыре с половиной часа. За это время с ним провели фотосессию, он оставил пять автографов и выложил два поста в социальных сетях.

Ближневосточная компания выложила £920 тысяч за мероприятие, которое длилось четыре с половиной часа. Каждый пост в соцсетях обошелся в £1,6 млн.

При этом Mobily могли использовать кадры с игроком только в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Если планируете арендовать Роналду на час, то готовьте £204 444.

8 комментариев
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Главный фанаты Роналду уже в комментах, ни единой новости не пропускают
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ради этого мероприятия он же не сбегал с тренировки или я его с кем-то путаю❓🤔
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Ответ Greatest Of All Time
Всё, пошёл по рукам.
Но у тебя денег катастрофически не хватает чтобы его арендовать! ты слишком бедный для таких вещей
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Ответ Семён Жуйло
Всегда знал, что он продаётся.
смешной
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