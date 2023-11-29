Тухель, которого мы знаем: перед увольнением исполнил мечту домработницы и спас жизнь ее ребенка

Когда Томас Тухель подписал контракт с «ПСЖ» в 2018 году, он поселился в красивом доме на 92-й улице. Затем он и его жена наняли домработницу филиппинку, чтобы она присматривала за их домом.

Тухель отмечал ее профессионализм и то, как усердно она работает. Однажды Тухель узнал, что женщина трудится больше нужного, чтобы заработать на операцию сердца ее ребенка.

Даже не задаваясь вопросом, Тухель полностью профинансировал лечение. Операция прошла хорошо, но это не все. Поскольку Тухелю все чаще намекали на увольнение, он спросил свою домработницу о ее самой большой мечте.

Женщина ответила, что мечтает вернуться на Филиппины и построить дом, где до конца дней будет жить с семьей. После увольнения из «ПСЖ» Тухель присоединился к «Челси», но перед отъездом из Парижа не забыл желание домработницы и предложил ей роскошную виллу на Филиппинах, где сейчас живет ее семья.