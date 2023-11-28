Гаспачо
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Неймар продолжает чудить: недавно стал отцом во второй раз, а теперь переписывается с моделью Only Fans, хотя ему разрешены измены😱🔥🔞

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Девушка слила переписку в сеть.

В начале октября у нападающего «Аль-Хилаля» и его девушки Бруны Бьянкарди родилась дочь. Футболист тогда поделился этим событием в соцсетях.

«Наша Мави появилась, чтобы дополнить нашу жизнь ❤🙏. Добро пожаловать, дочка!

Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас», – написал бразилец.

Правда за неделю до этого Ней был замечен в ночном клубе с двумя девушками - информация об этом дошла и до будущей мамы ребенка.

В конце сентября футболист отправился в Испанию после матчей квалификации к ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором футболист был замечен в компании двух девушек, обнимавших его и танцевавших рядом с ним.

Девушка Неймара, Бруна Бьянкарди тогда сообщила, что знает об этой ситуации.

«Добрый день. Я осознаю, что произошло, и снова разочарована. Но я на последнем этапе беременности, поэтому мое внимание и беспокойство направлены исключительно на мою дочь, и это все, о чем я буду думать в данный момент. Спасибо за добрые сообщения», – написала девушка.

И вот теперь менее чем через два месяца после рождения дочери новый скандал - в сети появилась переписка с Алиной Фариас. Судя по сообщениям, Неймар хотел получить обнаженные фото девушки, на что она прислала ему ссылку для регистрации и оплаты для доступа к фото.

Ней не стал отрицать факт переписки, но настаивает, что это было очень давно. Ранее Em Off сообщали, что Неймар и его девушка согласовали условия, при выполнении которых он может изменять.

Утверждалось, что пара составила список из трех условий, которые футболист должен выполнить в случае измены. Как пишет Daily Mail со ссылкой на Em Off, бразильцу надлежит «соблюдать осторожность» в своих связях. При этом он обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы.

Ситуация не самая красивая, но фото Фариас действительно привлекают внимание.

Aline Farias vazou conversa com Neymar
Aline Farias — Foto: Reprodução: Instagram
Gamer Aline Farias relata superação para sustentar pais que faliram | Mais Esportes | iG
Gamer Aline Farias relata superação para sustentar pais que faliram | Mais Esportes | iG
Gamer Aline Farias relata superação para sustentar pais que faliram | Mais Esportes | iG
Aline Farias : r/CelebsBR
21 комментарий
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Breaking news today
Блин какое страшилище. А Неймар моазота конечно. На самом деле это мерзко все.
+100
-6
+94
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tnec
Фу, как такое может понравится ?
+47
-7
+40
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Сергей Петлин
Нужно добавить в этот список 4-й пункт. Чтоб любовница была красивая.
А не такое бесфигурное страшилище, к которой он подкатывает..
+15
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Prince_27
Вот он тип конечно)))
+11
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Евгений Стреблянский
"но фото Фариас действительно привлекают внимание. " - автору статейки ЭТО тоже нравится, как и Неймару?)
+10
-1
+9
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Hella black
Ней пополнил типичную бразильскую копилку,укатавших свою карьеру ### пойми чем.
+9
-1
+8
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Alar
В Бразилии всё по старому: не очень умные футболисты ведутся на чуть более умных девчонок, которые выжимают из них деньги)
+5
0
+5
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Pink Floyd1276
Интересно, как девушка Неймара сможет проследить за тем, чтобы эти три условия были соблюдены.
+3
0
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Verziloff
Какая то она стремненькая. Видно что вся заселиконенна, фото отредактированы, и при этом все равно не очень. Неймару просто приелась вся это красота видимо, какой-то спортивный интерес из серии, езжу на Мерседес Бенс, но прокатиться разок на Жигули по приколу можно
+2
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Птюч, Ёж.
Ответ Breaking news today
Блин какое страшилище. А Неймар моазота конечно. На самом деле это мерзко все.
всего лишь вечный ребёнок, как почти все бразильцы футболисты. видит новую блестяшку и тут же хочет.
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Pink Floyd1276
Ответ tnec
Фу, как такое может понравится ?
Да ладно - Неймар же хотел получить обнаженные фото девушки, а не те что нам подсовывают.
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Птюч, Ёж.
Ответ Нур Гали
Вот мужик а, вот мужик, хех
да вроде девка на фото. хотя сейчас и не определишь бывает.
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MyGerodot
Не девушка, а сплошная пятая точка.
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Рука_Марадонны
Все таки наши девушки красивее всех в мире!)
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8c8dx72cs7
Поиду своей тоже скажу что резинками буду пользоваться и целовать в губы не буду никого.
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DeGrig
эммм фото не привлекают, а отталкивают, я хз что за вкус у неймара...
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Юрий Доронин
Пропорции лица какие-то... хз, будто транс)
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Нур Гали
Вот мужик а, вот мужик, хех
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DeGrig
Ответ 8c8dx72cs7
Поиду своей тоже скажу что резинками буду пользоваться и целовать в губы не буду никого.
как долго проживешь после такого? )
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