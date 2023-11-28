Неймар продолжает чудить: недавно стал отцом во второй раз, а теперь переписывается с моделью Only Fans, хотя ему разрешены измены😱🔥🔞

Девушка слила переписку в сеть.

В начале октября у нападающего «Аль-Хилаля» и его девушки Бруны Бьянкарди родилась дочь. Футболист тогда поделился этим событием в соцсетях.

«Наша Мави появилась, чтобы дополнить нашу жизнь ❤🙏. Добро пожаловать, дочка!

Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас», – написал бразилец.

Правда за неделю до этого Ней был замечен в ночном клубе с двумя девушками - информация об этом дошла и до будущей мамы ребенка.

В конце сентября футболист отправился в Испанию после матчей квалификации к ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором футболист был замечен в компании двух девушек, обнимавших его и танцевавших рядом с ним.

Девушка Неймара, Бруна Бьянкарди тогда сообщила, что знает об этой ситуации.

«Добрый день. Я осознаю, что произошло, и снова разочарована. Но я на последнем этапе беременности, поэтому мое внимание и беспокойство направлены исключительно на мою дочь, и это все, о чем я буду думать в данный момент. Спасибо за добрые сообщения», – написала девушка.

И вот теперь менее чем через два месяца после рождения дочери новый скандал - в сети появилась переписка с Алиной Фариас. Судя по сообщениям, Неймар хотел получить обнаженные фото девушки, на что она прислала ему ссылку для регистрации и оплаты для доступа к фото.

Ней не стал отрицать факт переписки, но настаивает, что это было очень давно. Ранее Em Off сообщали, что Неймар и его девушка согласовали условия, при выполнении которых он может изменять.

Утверждалось, что пара составила список из трех условий, которые футболист должен выполнить в случае измены. Как пишет Daily Mail со ссылкой на Em Off, бразильцу надлежит «соблюдать осторожность» в своих связях. При этом он обязательно должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы.

Ситуация не самая красивая, но фото Фариас действительно привлекают внимание.