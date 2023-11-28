Такое могло случиться только в Бразилии: вместо Джона Леннона на поле появился Майкл Джексон🎩🎩🎩
Дело было в 2013 году.
В 2013 году «Атлетико Гоияниенсе» из бразильской Серии Б арендовал двух игроков - нападающего Адриано Майкла Джексона и правого защитника Джона Леннона. Толку от этих двух переходов было немного: на двоих парочка забила лишь один гол (причем забил его именно защитник), но этот титр того стоил.
У обоих парней получилась насыщенная карьера - за карьеру они сменили более десятка клубов каждый. «Майкл Джексон» сделал себе имя в Корее.
А вот большая часть карьеры Джона Леннона прошла в низших лига Бразилии.
Жулио Сезар да Силва (род. 1963) — бразильский футболист, защитник.
Жулио Сезар да Силва и Соуза (род. 1980) — бразильский футболист, полузащитник.
Жулио Сезар Базилио да Силва (род. 1996) — бразильский футболист, защитник.
Жулио Сезар Соарес Эспиндола (род. 1979) — бразильский футболист, вратарь.
Жулио Сезар Мендес Морейра (род. 1983) — бразильский футболист, защитник.
Жулио Сезар Симонато Кордейро (род. 1976) — испанский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
Жулио Сезар де Соуза Сантос (род. 1984) — бразильский футболист, вратарь клуба «Коринтианс»,
Жулио Сезар Сантос Корреа (род. 1978) — бразильский футболист, защитник.