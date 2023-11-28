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Такое могло случиться только в Бразилии: вместо Джона Леннона на поле появился Майкл Джексон🎩🎩🎩

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Дело было в 2013 году.

В 2013 году «Атлетико Гоияниенсе» из бразильской Серии Б арендовал двух игроков - нападающего Адриано Майкла Джексона и правого защитника Джона Леннона. Толку от этих двух переходов было немного: на двоих парочка забила лишь один гол (причем забил его именно защитник), но этот титр того стоил.

У обоих парней получилась насыщенная карьера - за карьеру они сменили более десятка клубов каждый. «Майкл Джексон» сделал себе имя в Корее.

А вот большая часть карьеры Джона Леннона прошла в низших лига Бразилии.

7 комментариев

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Goozla
из всех таких игроков, самым успешным был Аллен Деллон, сделал себе имя в Витории.
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Я люблю картошку
Ответ Goozla
из всех таких игроков, самым успешным был Аллен Деллон, сделал себе имя в Витории.
Если расширить тему и не ограничиваться только деятелями культуры, то самый успешный это Юлий Цезарь.
+2
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Es Ess
А слабо им всю ливерпульскую четверку собрать?
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sizdo
Элвис Казанова из сборной Кубы, пример когда 2в1.
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Goozla
Ответ Я люблю картошку
Если расширить тему и не ограничиваться только деятелями культуры, то самый успешный это Юлий Цезарь.
кстати, их там, как салатов.
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Я люблю картошку
Ответ Goozla
кстати, их там, как салатов.
Угу)))
Жулио Сезар да Силва (род. 1963) — бразильский футболист, защитник.
Жулио Сезар да Силва и Соуза (род. 1980) — бразильский футболист, полузащитник.
Жулио Сезар Базилио да Силва (род. 1996) — бразильский футболист, защитник.
Жулио Сезар Соарес Эспиндола (род. 1979) — бразильский футболист, вратарь.
Жулио Сезар Мендес Морейра (род. 1983) — бразильский футболист, защитник.
Жулио Сезар Симонато Кордейро (род. 1976) — испанский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
Жулио Сезар де Соуза Сантос (род. 1984) — бразильский футболист, вратарь клуба «Коринтианс»,
Жулио Сезар Сантос Корреа (род. 1978) — бразильский футболист, защитник.
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Goozla
Ответ Я люблю картошку
Угу))) Жулио Сезар да Силва (род. 1963) — бразильский футболист, защитник. Жулио Сезар да Силва и Соуза (род. 1980) — бразильский футболист, полузащитник. Жулио Сезар Базилио да Силва (род. 1996) — бразильский футболист, защитник. Жулио Сезар Соарес Эспиндола (род. 1979) — бразильский футболист, вратарь. Жулио Сезар Мендес Морейра (род. 1983) — бразильский футболист, защитник. Жулио Сезар Симонато Кордейро (род. 1976) — испанский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол. Жулио Сезар де Соуза Сантос (род. 1984) — бразильский футболист, вратарь клуба «Коринтианс», Жулио Сезар Сантос Корреа (род. 1978) — бразильский футболист, защитник.
сравниться по количеству могут только мёртвые, американские президенты.
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