Такое могло случиться только в Бразилии: вместо Джона Леннона на поле появился Майкл Джексон🎩🎩🎩

Дело было в 2013 году.

В 2013 году «Атлетико Гоияниенсе» из бразильской Серии Б арендовал двух игроков - нападающего Адриано Майкла Джексона и правого защитника Джона Леннона. Толку от этих двух переходов было немного: на двоих парочка забила лишь один гол (причем забил его именно защитник), но этот титр того стоил.

У обоих парней получилась насыщенная карьера - за карьеру они сменили более десятка клубов каждый. «Майкл Джексон» сделал себе имя в Корее.

А вот большая часть карьеры Джона Леннона прошла в низших лига Бразилии.