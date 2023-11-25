Гринвуд блистает в «Хетафе»: уже забил больше, чем звезды «МЮ». Сравниваем Мэйсона с бывшими партнерами

Мэйсон Гринвуд мощно стартовал в «Хетафе»: в этом сезоне англичанин настрелял уже 4+3, а вчера даже забил из-за пределов штрафной и помог обыграть «Альмерию» 2:1.

Кажется, в «МЮ» кусают локти: уехавший в аренду Гринвуд набирает больше очков, чем большинство игроков атаки «Юнайтед».

Антони Марсьяль в этом сезон лишь однажды забил – и то в Кубке Англии, а Маркус Рэшфорд продолжает транжирить – при xG 4,31 у него только один гол, хотя англичанин трижды ассистировал.

Джейдон Санчо поругался с Тен Хагом и отстранен от команды, а Алехандро Гарначо забивает только в кубовых играх. Антони до сих пор ни разу не забил и не ассистировал. «МЮ» спасают лишь Бруну Фернадеш (4+3) и Расмус Хейлунд (5+0).

После отъезда Гринвуда английские СМИ уверенно писали, что «МЮ» не будет держаться за Мэйсона и отдаст его в 2024-м, однако с такой статистикой вряд ли можно ожидать легких переговоров.