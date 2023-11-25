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Гринвуд блистает в «Хетафе»: уже забил больше, чем звезды «МЮ». Сравниваем Мэйсона с бывшими партнерами

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Мэйсон Гринвуд мощно стартовал в «Хетафе»: в этом сезоне англичанин настрелял уже 4+3, а вчера даже забил из-за пределов штрафной и помог обыграть «Альмерию» 2:1.

Кажется, в «МЮ» кусают локти: уехавший в аренду Гринвуд набирает больше очков, чем большинство игроков атаки «Юнайтед».

Антони Марсьяль в этом сезон лишь однажды забил – и то в Кубке Англии, а Маркус Рэшфорд продолжает транжирить – при xG 4,31 у него только один гол, хотя англичанин трижды ассистировал.

Джейдон Санчо поругался с Тен Хагом и отстранен от команды, а Алехандро Гарначо забивает только в кубовых играх. Антони до сих пор ни разу не забил и не ассистировал. «МЮ» спасают лишь Бруну Фернадеш (4+3) и Расмус Хейлунд (5+0).

После отъезда Гринвуда английские СМИ уверенно писали, что «МЮ» не будет держаться за Мэйсона и отдаст его в 2024-м, однако с такой статистикой вряд ли можно ожидать легких переговоров.

9 комментариев

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Uchihe Saske
А он и раньше хорошо играл. Лучше чем Антони
+41
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+41
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юрка
Пол года чёт там расследовать и отдать в аренду Хетафе, когда у самих забивать некому, молодцы, что сказать
+24
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+24
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Azizbek Jamalov
Ответ юрка
Пол года чёт там расследовать и отдать в аренду Хетафе, когда у самих забивать некому, молодцы, что сказать
В мю сидят люди которые думают что мнение женской команды важнее чем самой Юнайтед.
+20
-2
+18
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dmitriyshapel
Как хотелось бы , что бы он вернулся
+12
0
+12
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LLC TRUST
Кто более за МЮ после САФа, тот в цирке не смеется (((
+4
0
+4
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surfing
Ответ Uchihe Saske
А он и раньше хорошо играл. Лучше чем Антони
Лучше?! Тут даже сравнивать не с кем. Гриня на 3 головы выше
+3
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+3
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Алан Кайтуков
сейчас бы Гринвуд был игроком основы 100%
+1
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Джони Две Куртки
руководство лишний раз подтверждает своё профнепригодности в спортивном плане. это ужас просто. очень жаль, что такой игрок не играет в МЮ, а в Испании. а там ещё и слухи ходят, что Барса и Реал заинтерисованы в Грине
0
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Юрий Доронин
Молодец, Мэйсон, так держать.
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