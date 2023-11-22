Девушка Деле Алли поразила поклонников новыми горячими фото🖤

Синди Кимберли регулярно заставляет пульс своих поклонников учащенно биться дерзкими снимками в социальных сетях.

Но последний пост голландской модели привел ее преданных подписчиков в настоящий восторг.

Кимберли, которая встречается со звездой «Эвертона» и экс-игроком сборной Англии Деле Алли, во вторник вечером поразила своих 7,1 миллиона подписчиков серией чувственных снимков в нижнем белье.

Кимберли сыграла большую роль на пути Деле Алли к выздоровлению после его пребывания в реабилитационном центре, о чем он смело рассказал в июне.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» еще не играл за «Эвертон» в этом сезоне, хотя тренер Шон Дайч заявил, что Алли оказывает огромное влияние на команду за пределами поля.