Гаспачо
Блог

На пресс-конференции перед матчем с Аргентиной журналист назвал «зубастика» «жирным Роналдо» - вот реакция вундеркинда Эндрика

Клубы Клубы
Роналдо Роналдо
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Эндрик
Футбол Футбол

Бразильские журналисты «жгут».

Принадлежащий «Реалу» нападающий дебютировал за сборную Бразилии в возрасте 17 лет и 118 дней - он заменил Рафинью Диаса на 82-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (1:2).

Эндрик стал самым юным игроком, дебютировавшим за сборную Бразилии, с 1993 года, когда за национальную команду в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 2 дней впервые сыграл Роналдо.

Задавая вопрос на пресс-конференции перед матчем с Аргентиной бразильский журналист упомянул рекорд «зубастика», зачем-то назвав его «жирным». Вот реакция Эндрика.

Самым молодым дебютантом в истории сборной Бразилии остается Пеле. Он впервые сыграл за национальную команду 7 июля 1957 года в возрасте 16 лет и 257 дней. Моложе Эндрика на момент дебюта также были Эду (Жонас Эдуардо Америко), сыгравший за сборную в 16 лет и 303 дня в 1966 году и Коутиньо (Антонио Вилсон Виейра Онорио), который дебютировал за Бразилию в возрасте 17 лет и 28 дней в 1960 году.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий