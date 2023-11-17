«Вы мне можете не поверить»: Хвича рассказал историю, которая изменила отношение грузина к Месси

Кварацхелия признавался, что рос на матчах «Мадрида». Своим кумиром грузин называл Гути. Но как человек, знающий предмет, Хвича уважает талант Месси.

Оказывается, совсем недавно Лионель открылся грузину с совершенно другой стороны – с человеческой. Полузащитник «Наполи» рассказал важную для него историю с церемонии вручения «Золотого мяча».

Слова Кварацхелии передает Setanta Sports:

«Встреча с Месси [на церемонии вручения «Золотой мяч»] стала для меня настоящей историей. Вы мне можете не поверить, но я расскажу эту историю. После случившегося Месси полностью изменился в моих глазах как личность. Конечно, я знал его как футболиста, очень трудно найти такого игрока, как он, за всю историю футбола.

Ну, мы сидели на гала-концерте [«Золотого мяча»] во время одной из пауз церемонии. Он сидел справа от меня. Лео внезапно встал, а я понятия не имел, зачем он это сделал и куда направляется, поскольку нас попросили оставаться на местах во время пауз.

Месси направился прямо ко мне. Я не понимал, что происходит, и вдруг он протянул мне руку для рукопожатия. Я так растерялся, что мгновенно встал и пожал ему руку. После этого он поздоровался со мной и вернулся на свое место. После этого я проникся к нему огромным уважением. Для такого игрока, как он, встать, чтобы поздороваться... это было безумие. Он удивительный человек, и я очень уважаю и ценю его».

Вот так Лео простым рукопожатием завоевал сердце Хвичи.