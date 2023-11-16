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Боатенг познал итальянский футбол спустя неделю в «Милане». Пирло научил Кевина-Принса одной мудрости

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В 2010 году Кевин-Принс Боатенг перебрался из Англии в Италию. Немца подписал «Дженоа», но уже через пару дней «Милан» забрал его в аренду с правом последующего выкупа.

К этому моменту у полузащитника за плечами был опыт игры в Бундеслиге и АПЛ. Теперь у него появилась возможность открыть для себя прекрасный мир итальянского футбола. Разницу между Англией и Италией Кевин-Принс окончательно понял спустя неделю, проведенную в «Милане».

Боатенг рассказал, какой мудростью с ним поделился Андреа Пирло:

«Я приехал из Англии. А вы знаете, как проходят тренировки в Англии. Все кричат «дай мяч, дай пас, я открыт». Ну, я приходил на тренировки [в «Милане»] и так же кричал «дай мяч, дай мяч». Спустя неделю ко мне подошел Пирло.

Он отвел меня в сторонку, позвал одного игрока, который говорит на английском, чтобы тот мог переводить, и сказал мне: «Скажи ему, чтобы он не кричал». А я ему такой: «Что ты хочешь этим сказать?»

А он мне отвечает через игрока, который переводит: «Если он [Боатенг] будет кричать, то соперник поймет, что он свободен. Скажи ему, что если он будет открыт, я увижу это быстрее [чем Боатенг крикнет]. И я такой: «Окей, окей».

Пирло точно плохому не научит.

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