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«Его ждет светлое будущее». Илкай Гюндоган сравнил Арду Гюлера с легендой «Реала»

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Увидеть бы его на поле...

Илкай Гюндоган видит огромный потенциал в юном игроке «Реала» Арде Гюлере, несмотря на его проблемы с травмами.

В интервью турецкому изданию AA Spor полузащитник «Барселоны» сказал:

«Я разговаривал с Рюдигером о нем, ему тоже очень нравится Арда. Да, у него проблемы с формой, и он пока не смог сыграть в этом сезоне из-за двух травм. Но он очень талантлив.

Если и есть турецкий футболист, похожий на Месута Озила, то это Арда Гюлер. Даже сам Озил говорил то же самое. Арду ждет светлое будущее».

К сожалению, 18-летний футболист до сих пор не дебютировал за «Реал», так как после перехода он получил уже три травмы подряд. Юный полузащитник выбыл из строя еще на несколько недель из-за повреждения четырехглавой мышцы, но «сливочные» по-прежнему рассчитывают, что он станет ключевым игроком команды в будущем.

3 комментария

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el52el5353
он игрок реала.все.поставят на ноги и заиграет.он просто Талантище!!!!!
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Егор Понамарёв
Думал , что с Азаром
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