Гаспачо
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Месси и Де Поль сыграли друг против друга на тренировке: все закончилось толчком в грудь от Лео😱

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Разумеется, в шутку.

Полузащитника Родриго Де Поля называли телохранителем Месси на последнем чемпионате мира. По слухам, именно благодаря протекции Лео Родриго перешел в чемпионат Испании и начал играть за «Атлетико».

Помимо важной футбольной роли, Де Поль еще и великолепно дружит с Месси, а их совместные тренировки никогда не проходят без взаимных подколов. Так произошло и на этот раз.

17 ноября Аргентина примет Уругвай в матче отбора к ЧМ.

3 комментария

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Jack Slater
Удачи парням.
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Rachid
Нормальные дружеские отношения между товарищами по сборной:)
0
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