Месси и Де Поль сыграли друг против друга на тренировке: все закончилось толчком в грудь от Лео😱

Разумеется, в шутку.

Полузащитника Родриго Де Поля называли телохранителем Месси на последнем чемпионате мира. По слухам, именно благодаря протекции Лео Родриго перешел в чемпионат Испании и начал играть за «Атлетико».

Помимо важной футбольной роли, Де Поль еще и великолепно дружит с Месси, а их совместные тренировки никогда не проходят без взаимных подколов. Так произошло и на этот раз.

17 ноября Аргентина примет Уругвай в матче отбора к ЧМ.