Гаспачо
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Неймар продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы: пока все выглядит очень печально😢

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Хотя бразилец старается улыбаться.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит около 10 месяцев после операции, перенесенной в начале ноября.

31-летнего форварда прооперировали после травмы крестообразной связки и мениска. В Бразильской конфедерации футбола считают, что Неймар может вернуться в строй к Кубку Америки, который пройдет в июне 2024-го. Перед этим сообщалось, что игрок выбыл на 10 месяцев.

«Аль-Хилаль» даже решил временно приостановить регистрацию Неймара в качестве игрока команды, чтобы зимой подписать легионера на позицию левого защитника.

Недавно бразилец выложил свое фото с новым имиджем в соцсетях.

А теперь появилось и видео - Ней с трудом передвигается на костылях и выглядит весьма подавленным.

3 комментария

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Bazilic
Вся карьера Нея после Барсы выглядит печально
+2
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Rachid
Наверное, закончилась футбольная карьера Неймара - то карнавалы, то травмы - как только вышел из тени Месси:)
0
0
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