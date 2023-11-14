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Жесть из Бразилии😱😱😱 Президент клуба пытался прорваться к судьям VAR и устроил драку в подтрибунном помещении

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Южноамериканские страсти.

В очередном туре чемпионата Бразилии «Гремио» принимал дома «Коринтианс» - гости уже спустя 10 минут после начала матча рассчитывали на пенальти, но свисток судьи промолчал. того, как их нападающего, похоже, утащил в штрафную защитник соперника.

Судья Родриго Перейра де Лима дал знак продолжать игру, и мяч достался к вратарю «Гремио». Тот отпасовал своему партнеру по команде, а защитник «Коринтианс» Бруно Мендес, как и все игроки гостей возмущенный судейским решением, жестко свалил соперника.

Судья сначала показал желтую, но затем решил посмотреть повтор VAR и удалил игрока «Коринтианс». Это и стало поводом для визита директора клуба и бывшего игрока Алессандро Нуньес в судейскую. Но не все ему там были рады.

Отметим, что «Коринтианс» в итоге одержали победу 1:0 над одним из лидеров чемпионата.

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