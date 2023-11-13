🤔 «У меня нет любимой команды АПЛ, но есть две футболки...». Осимхен намекнул на своих фаворитов в Англии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос, в каком клубе АПЛ он хотел бы оказаться.

«У меня нет любимой команды АПЛ, но у меня есть две футболки: «Челси» и «Ман Юнайтед».

Многие мои друзья - фанаты «Челси», а немногие - фанаты «Манчестера».

АПЛ - самая желаемая лига для каждого африканского игрока. Это колоссальный чемпионат», - сказал нигериец.

Напомним, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет за Осимхена более £100 млн.