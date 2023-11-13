🤔 «У меня нет любимой команды АПЛ, но есть две футболки...». Осимхен намекнул на своих фаворитов в Англии
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос, в каком клубе АПЛ он хотел бы оказаться.
«У меня нет любимой команды АПЛ, но у меня есть две футболки: «Челси» и «Ман Юнайтед».
Многие мои друзья - фанаты «Челси», а немногие - фанаты «Манчестера».
АПЛ - самая желаемая лига для каждого африканского игрока. Это колоссальный чемпионат», - сказал нигериец.
Напомним, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет за Осимхена более £100 млн.
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