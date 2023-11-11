😲 Вспоминаем легендарную симуляцию из бразильского чемпионата. Лукас Фонсека - светило, мастер бесконтактного боя и просто гений 🤩🤩🤩
Тема симуляций всегда была актуальна в футболе, но с появлением соцсетей этот вопрос стал одним из любимых в фанатской среде.
Некоторые считают, что это хитрый тактический ход, а другие предпочитают называть это мошенничеством.
Давайте вспомним тот самый день, когда в Бразилии произошел этот неповторимый эпизод.
Более конкретный вариант.
Защитник «Баии» Лукас Фонсека навсегда вошел в историю, если не футбола, то бесконтактного боя, как минимум. Фанаты вспоминают этот шедевр до сих пор.
💭 «Надеюсь, судья удалил нападавшего?»
💭 «Это платина».
💭 «Тот случай, когда настолько плохо, что даже хорошо».
💭 «Сколько «Оскаров» у этого гения?»
💭 «Хочу полнометражку с Фонсекой в главной роли».
Кстати, недавно 38-летний Фонсека зажег еще раз. Он обвинил соперника в том, что тот испортил воздух.
🤷 Бразилия 🤷.
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