😲 Вспоминаем легендарную симуляцию из бразильского чемпионата. Лукас Фонсека - светило, мастер бесконтактного боя и просто гений 🤩🤩🤩

Тема симуляций всегда была актуальна в футболе, но с появлением соцсетей этот вопрос стал одним из любимых в фанатской среде.

Некоторые считают, что это хитрый тактический ход, а другие предпочитают называть это мошенничеством.

Давайте вспомним тот самый день, когда в Бразилии произошел этот неповторимый эпизод.

Более конкретный вариант.

Защитник «Баии» Лукас Фонсека навсегда вошел в историю, если не футбола, то бесконтактного боя, как минимум. Фанаты вспоминают этот шедевр до сих пор.

💭 «Надеюсь, судья удалил нападавшего?»

💭 «Это платина».

💭 «Тот случай, когда настолько плохо, что даже хорошо».

💭 «Сколько «Оскаров» у этого гения?»

💭 «Хочу полнометражку с Фонсекой в главной роли».

Кстати, недавно 38-летний Фонсека зажег еще раз. Он обвинил соперника в том, что тот испортил воздух.

🤷 Бразилия 🤷.