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«Это ненормально. Футбольный клуб 20 лет платил 8 млн долларов вице-президенту». Перес высказался о деле Негрейры

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Флорентино Перес высказался о продолжающемся расследовании по делу Негрейры. Напомним, суд считает «Барселону» виновной во взяточничестве по делу о выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Дело Негрейры? Мы должны уважать время правосудия. Это не нормально, когда футбольный клуб в течение 20 лет платит 8 млн долларов вице-президенту комитета. Мы были признаны потерпевшей стороной. Это дело огромной тяжести и наносит ущерб имиджу испанского футбола», – заявил Перес.

4 комментария

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Rister81
Просто на минуту представьте,если бы в этих выплатах обвинили Реал,фанаты Барсы совсем по другому начали бы говорить,а тут Барса не при делах,но сам факт выплат судье доказан )
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