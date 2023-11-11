«Это ненормально. Футбольный клуб 20 лет платил 8 млн долларов вице-президенту». Перес высказался о деле Негрейры

Флорентино Перес высказался о продолжающемся расследовании по делу Негрейры. Напомним, суд считает «Барселону» виновной во взяточничестве по делу о выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Дело Негрейры? Мы должны уважать время правосудия. Это не нормально, когда футбольный клуб в течение 20 лет платит 8 млн долларов вице-президенту комитета. Мы были признаны потерпевшей стороной. Это дело огромной тяжести и наносит ущерб имиджу испанского футбола», – заявил Перес.