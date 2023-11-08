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📹Несите им «Оскар»! В студии CBS Демпси и Ричардс повторили свою стычку из 2007 года

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Они снова встретились.

22 сентября 2007 года на «Крэйвен Коттедж» «Фулхэм» Лори Санчеса сумел вырвать очко у «Сити». Матч изобиловал голами и закончился со счетом 3:3. В составе команды Свена-Йорана Эрикссона голами отметились Мартин Петров (дубль) и Эмиль Мпенза, а у хозяев забивали Саймон Дэвис, Амер Буазза и Дэнни Мерфи.

Игра была полна различных инцидентов, включая довольно безобидное столкновение, которое случилось между форвардом «Фулхэма» Клинтом Демпси и защитником «Сити» Майкой Ричардсом.

Англичанин не сумел выиграть борьбу у американца и решил, что неплохо было бы пободаться с соперником.

С тех пор прошло 16 лет. Демпси и Ричардс оказались в одной студии CBS Sports, где они обсуждали вторничные матчи Лиги чемпионов. Джейми Каррагер не сдержался и под аккомпанемент видео стычки Демпси и Ричардса попросил их повторить тот самый момент.

Как известно, Майке только дай шанс сделать что-то сумасшедшее, а Клинт решил ему подыграть.

Как думаете, похоже? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Тохир Анваров
Люблю смотреть это шоу из-за постоянного подшучивания Кейта над Майка.
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