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Душераздирающие кадры: Неймар перенес операцию и готовится к длительному восстановлению🎥

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Неймар перенес операцию на левой ноге и пропустит свыше полугода.

Форвард травмировал колено в матче против Уругвая в квалификации ЧМ-2026. У него диагностировали повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

Футболист перенес операцию, по сообщениям Goal, он пропустит остаток сезона, но может вернуться к стартующему 20 июня Кубку Америки.

В социальной сети было опубликовано видео, на котором Неймар лежит на больничной койке, пока врачи осматривают его ногу.

Неймар также поделился фотографией, на которой лежит в постели во время разговора по FaceTime. Под фото он добавил подпись: «Спасибо, Господь! Все в порядке… теперь сил и терпения на выздоровление 🙌🏽».

Операцию провел доктор Родриго Ласмар, врач сборной Бразилии и «Атлетико-МГ».

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