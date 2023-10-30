«Я могу делать, что хочу». Азар рассказал о своей жизни после завершения карьеры

Эден кайфует.

«Я наслаждаюсь жизнью, семьей и детьми. Я могу делать, что хочу. Это идеальная жизнь. На данный момент я не скучаю по футболу. Посмотрим, что будет через несколько месяцев» — заявил журналистам Азар на красной дорожке перед церемонией вручения «Золотого мяча».

«Мои дети попросили меня приехать сюда, поэтому я сказал: «Хорошо, погнали переночуем в Париже!»

Кажется, Эден действительно кайфует на пенсии. И приятно знать, что он счастлив после тяжелых лет, которые у него выдались в «Реале».