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«Я могу делать, что хочу». Азар рассказал о своей жизни после завершения карьеры

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Эден кайфует.

«Я наслаждаюсь жизнью, семьей и детьми. Я могу делать, что хочу. Это идеальная жизнь. На данный момент я не скучаю по футболу. Посмотрим, что будет через несколько месяцев» — заявил журналистам Азар на красной дорожке перед церемонией вручения «Золотого мяча».

«Мои дети попросили меня приехать сюда, поэтому я сказал: «Хорошо, погнали переночуем в Париже!»

Кажется, Эден действительно кайфует на пенсии. И приятно знать, что он счастлив после тяжелых лет, которые у него выдались в «Реале».

4 комментария

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Aleksandr Struzhkov
ох берегитесь бургеры,Эден идет)
+1
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Tima_Milan
через несколько месяцев ты в шорты не влезешь)
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banchik1
Последнее предложение звучит очень иронично. Прям очень хорошо, улыбнулся)
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Сергей Минкевич
Ответ Aleksandr Struzhkov
ох берегитесь бургеры,Эден идет)
Какие бургеры во Франции? Круасаны!
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