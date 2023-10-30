Аномалия дня😲: болельщику на стадионе пришло уведомление о забитом голе еще до того, как мяч оказался в сетке

Удивительное и невероятное событие произошло на матче «Интернасьональ» 3-4 «Коритиба» в чемпионате Бразилии.

Игрок «Интернасьоналя» Бруно Энрике забил гол на 83-й минуте встречи, но болельщику, наблюдавшему за игрой на стадионе, стало известно об этом заранее – ему на телефон пришло уведомление о том, что мяч был забит и через несколько секунд пророчество сбылось.

Видео, доказывающее, что магия вне Хогвартса существует, сразу же завирусилось в сети: