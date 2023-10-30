Гаспачо
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Аномалия дня😲: болельщику на стадионе пришло уведомление о забитом голе еще до того, как мяч оказался в сетке

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Бруно Энрике Бруно Энрике
Футбол Футбол

Удивительное и невероятное событие произошло на матче «Интернасьональ» 3-4 «Коритиба» в чемпионате Бразилии.

Игрок «Интернасьоналя» Бруно Энрике забил гол на 83-й минуте встречи, но болельщику, наблюдавшему за игрой на стадионе, стало известно об этом заранее – ему на телефон пришло уведомление о том, что мяч был забит и через несколько секунд пророчество сбылось.

Видео, доказывающее, что магия вне Хогвартса существует, сразу же завирусилось в сети:

6 комментариев

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Beloded2007
Бифф со "Спортивным альманахом" балуется
+21
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+21
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Заяцволк
Эх, Фаджоли и Тонали такие технологии заполучить бы, сразу всё наладится
+17
0
+17
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Montenegro Serbian
Ответ MakeBelieve
Как люди с таких мест футбол смотрят?
Абсолютно спокойно.
Да, обзор нифига неидеален. Но тут есть один секрет, о котором ты возможно не знаешь: многие ходят на футбол ради......атмосферы. Это правда.
Энергетика трибун и живого просмотра решает. А за идеальным обзором - это на диване перед телеком)
+9
0
+9
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ArmyOfGrand
Конечно прикольно, но должны найтись эксперты и доказать видеомонтаж) а так скинь ссылку на приложение 🤫
+2
0
+2
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MakeBelieve
Как люди с таких мест футбол смотрят?
0
0
0
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TravenS
Постанова
0
0
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