Аномалия дня😲: болельщику на стадионе пришло уведомление о забитом голе еще до того, как мяч оказался в сетке
Удивительное и невероятное событие произошло на матче «Интернасьональ» 3-4 «Коритиба» в чемпионате Бразилии.
Игрок «Интернасьоналя» Бруно Энрике забил гол на 83-й минуте встречи, но болельщику, наблюдавшему за игрой на стадионе, стало известно об этом заранее – ему на телефон пришло уведомление о том, что мяч был забит и через несколько секунд пророчество сбылось.
Видео, доказывающее, что магия вне Хогвартса существует, сразу же завирусилось в сети:
Да, обзор нифига неидеален. Но тут есть один секрет, о котором ты возможно не знаешь: многие ходят на футбол ради......атмосферы. Это правда.
Энергетика трибун и живого просмотра решает. А за идеальным обзором - это на диване перед телеком)