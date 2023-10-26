Гаспачо
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«Как же ей идет эта форма!» Джорджина покоряет соцсети в футболке саудовского клуба Роналду😍😍😍

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Затмила даже недавний дубль Криштиану.

Накануне Криштиану Роналду набрал 41-й, 42-й и 43-й баллы за «Аль-Наср» в 38 матчах.

Португальский футболист сперва пяткой сделал результативную передачу на Талиску в матче азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Духайлем», а затем дважды забил сам.

Таким образом, Криштиану Роналду забил 34 гола и отдал 9 результативных передач в 38 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Успехи своего возлюбленного Джорджина Родригес «отметила» шикарным фото в соцсетях – в футболке «Аль-Насра», чем взывала восторг саудовских болельщиков.

 

27 комментариев

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Dergachoff
На дискотеку в райцентр самое то наряд
+37
-1
+36
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cektor
как кентавр
+31
-1
+30
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Kivan1976
Ей бы пошло на онлифанс посниматься, а остольное всё лирика
+8
-1
+7
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Kivan1976
Ответ cektor
как кентавр
Да, крупная кобылка
+7
0
+7
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Dauren Ussenov
ужснхъ
Ирина побаще будет
+4
-2
+2
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Tayriz
Такой талант бы да в порно, а не вот это вот всё...
+4
-2
+2
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Someone from Internet
Как саудовцы допускают подобное у себя в стране?
+2
0
+2
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Фанат футбола 777
А есть кто-нибудь, кто его по г + п в этом году обгоняет?
+2
-1
+1
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starwars
Ответ Виктор Краснодар
вот тут всё верно, красивее стройные, миниатюрные девушки
Нет.
0
0
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Джон Норман
Ответ Роман
Посексуальнее Антонелки.
Та прям
+1
-1
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Dauren Ussenov
Ответ Базука Базука
шо за Ирина? дай адпес/ссылку!..
Ирина Шейк (Ирина Шейхисламова)
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Dauren Ussenov
Ответ starwars
Если Джорджина это 10, то Ирина - 4 от силы.
ну, на вкус и цвет...
да и Брэдли Купер - не дурак
Джорджина симпатичная, но формы "не мои"
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starwars
Ответ Dauren Ussenov
ужснхъ Ирина побаще будет
Если Джорджина это 10, то Ирина - 4 от силы.
+1
-1
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Базука Базука
Ответ Dauren Ussenov
ужснхъ Ирина побаще будет
шо за Ирина?
дай адпес/ссылку!..
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ЕгориЙ
Ответ Schiaff1no
Я не думаю, что на таких шпильках в принципе возможно ходить по газону
Наверное и по этой причине тоже им выдают сланцы, чтоб поверх шпилек одевали)
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Schiaff1no
Ответ ЕгориЙ
Насколько знаю работающим на матче женщинам пришедших на шпильках дают одевать сланцы поверх этой обуви, чтобы они каблуками не портили газон.) Хотя проще на стадион приходить в другой обуви.
Я не думаю, что на таких шпильках в принципе возможно ходить по газону
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MustangGT
Интересно, а какая форма ей не идет? С такими то "формами" все формы второстепенны!
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Алибек Багаутдинов
продажные саудовцы, на этих что, шариат не распространяется?)
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bm
Надеюсь сапоги у нее с мехом. А то в СА такие холода! Респект за то что сняла шубу для фотосессии!
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Иезекииль Паромщик
Русские ценители и ревнители женской красоты в комментариях не оценили , прочь ее из инфлполя
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Van BilVit
Блин, Женька так ходила на дискач.. До слез с..ка
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Роман
Посексуальнее Антонелки.
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-5
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ЕгориЙ
Насколько знаю работающим на матче женщинам пришедших на шпильках дают одевать сланцы поверх этой обуви, чтобы они каблуками не портили газон.) Хотя проще на стадион приходить в другой обуви.
0
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