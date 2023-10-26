«Как же ей идет эта форма!» Джорджина покоряет соцсети в футболке саудовского клуба Роналду😍😍😍

Затмила даже недавний дубль Криштиану.

Накануне Криштиану Роналду набрал 41-й, 42-й и 43-й баллы за «Аль-Наср» в 38 матчах.

Португальский футболист сперва пяткой сделал результативную передачу на Талиску в матче азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Духайлем», а затем дважды забил сам.

Таким образом, Криштиану Роналду забил 34 гола и отдал 9 результативных передач в 38 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Успехи своего возлюбленного Джорджина Родригес «отметила» шикарным фото в соцсетях – в футболке «Аль-Насра», чем взывала восторг саудовских болельщиков.