«Как же ей идет эта форма!» Джорджина покоряет соцсети в футболке саудовского клуба Роналду😍😍😍
Затмила даже недавний дубль Криштиану.
Накануне Криштиану Роналду набрал 41-й, 42-й и 43-й баллы за «Аль-Наср» в 38 матчах.
Португальский футболист сперва пяткой сделал результативную передачу на Талиску в матче азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Духайлем», а затем дважды забил сам.
Таким образом, Криштиану Роналду забил 34 гола и отдал 9 результативных передач в 38 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.
Успехи своего возлюбленного Джорджина Родригес «отметила» шикарным фото в соцсетях – в футболке «Аль-Насра», чем взывала восторг саудовских болельщиков.
Ирина побаще будет
да и Брэдли Купер - не дурак
Джорджина симпатичная, но формы "не мои"
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