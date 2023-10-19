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«Приблизиться к нему по уровню уже было бы отлично». Родри назвал экс-футболиста «Барсы» лучшим в истории на своей позиции

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По факту?

Многие считают Родри лучшим на своей позиции, и у них есть на то причины. Он был одним из главных творцов исторического требла «Манчестер Сити», хоть его вклад и не был так заметен, как, например, голы Эрлинга Холанда.

Не так давно испанский хавбек получил красную карточку в матче с «Ноттингем Форест», и команда Гвардиолы последовательно проиграла все три матча в Англии, пока игрок отбывал дисквалификацию. В сборной Испании он тоже исполняет ключевую роль, особенно после того, как Серджи Бускетс объявил о завершении карьеры в национальной команде.  

Для Родри этот аспект особенно важен, так как экс-хавбек «Барсы» − его главный кумир в футболе. В последнем интервью COPE игрок «Сити» признался, что его амбиции связаны с Серджи.

«Я хочу быть лучше, чем он, а мы говорим о лучшем опорнике всех времен. Все, что произойдет со мной в будущем, будет хорошо, но приблизиться к нему по уровню уже было бы отлично».

Родри уже достиг очень многого. Однако пока ему все же сложно сравниться с Бускетсом, у которого за плечами три титула Лиги чемпионов, победы в чемпионате мира и Евро.

Но полузащитника «Манчестер Сити» уже точно можно назвать достойным наследником Серджи.

1 комментарий

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Amigo88
Не будет второго такого опорника как Серёга. То, как он может просто на паузе отправить двоих "в буфет", а потом пасом разрезать ещё четверых - сложно вообразить на позиции опорника

У Родри другая манера игры, но его смело можно называть преемником Бускетса. Пока что в сброной, а дальше посмотрим - может и лучшим в мире опорным станет. Задатки есть: талантливый, хорошо видит поле, скромный, работяга

Короче, Родри уже очень крут. Из свежего: одни только голы в плей-офф последней ЛЧ чего стоят!
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