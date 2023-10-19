«Приблизиться к нему по уровню уже было бы отлично». Родри назвал экс-футболиста «Барсы» лучшим в истории на своей позиции

По факту?

Многие считают Родри лучшим на своей позиции, и у них есть на то причины. Он был одним из главных творцов исторического требла «Манчестер Сити», хоть его вклад и не был так заметен, как, например, голы Эрлинга Холанда.

Не так давно испанский хавбек получил красную карточку в матче с «Ноттингем Форест», и команда Гвардиолы последовательно проиграла все три матча в Англии, пока игрок отбывал дисквалификацию. В сборной Испании он тоже исполняет ключевую роль, особенно после того, как Серджи Бускетс объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Для Родри этот аспект особенно важен, так как экс-хавбек «Барсы» − его главный кумир в футболе. В последнем интервью COPE игрок «Сити» признался, что его амбиции связаны с Серджи.

«Я хочу быть лучше, чем он, а мы говорим о лучшем опорнике всех времен. Все, что произойдет со мной в будущем, будет хорошо, но приблизиться к нему по уровню уже было бы отлично».

Родри уже достиг очень многого. Однако пока ему все же сложно сравниться с Бускетсом, у которого за плечами три титула Лиги чемпионов, победы в чемпионате мира и Евро.

Но полузащитника «Манчестер Сити» уже точно можно назвать достойным наследником Серджи.