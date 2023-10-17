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🎥 Пирло, Киммих, Холанд и другие. Мусиала собрал идеального футболиста

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Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Андреа Пирло Андреа Пирло
бундеслига Германия бундеслига Германия
Лерой Сане Лерой Сане
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Мусиала присоединился к любопытному челленджу, в рамках которого игроки составляют своего идеального футболиста. Это задание, например, уже выполнил Буффон. Портал One Football попросил Джамала рассказать, как будет выглядеть его совершенный футболист. Но у немца было одно ограничение: он должен был выбирать из спортсменов, сотрудничающих с Nike. Мусиала назвал нескольких одноклубников, не забыл и о звездах зарубежных чемпионатов. Вот, что получилось у полузащитника «Баварии»: «Видение поля Пирло. Дриблинг Винисиуса. Пас Киммиха. Завершение Холанда. Скорость? Назову Альфонсо [Дэвиса]. Или Мбаппе. Нет, выберу Альфонсо. Удар головой? Это непросто. Назову Роналду. Левая нога Лероя [Сане]. Правая нога Мбаппе».

Как вам выбор Мусиалы? А как бы выглядел ваш идеальный футболист из атлетов Nike?

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