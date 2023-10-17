🎥 Пирло, Киммих, Холанд и другие. Мусиала собрал идеального футболиста

Мусиала присоединился к любопытному челленджу, в рамках которого игроки составляют своего идеального футболиста. Это задание, например, уже выполнил Буффон. Портал One Football попросил Джамала рассказать, как будет выглядеть его совершенный футболист. Но у немца было одно ограничение: он должен был выбирать из спортсменов, сотрудничающих с Nike. Мусиала назвал нескольких одноклубников, не забыл и о звездах зарубежных чемпионатов. Вот, что получилось у полузащитника «Баварии»: «Видение поля Пирло. Дриблинг Винисиуса. Пас Киммиха. Завершение Холанда. Скорость? Назову Альфонсо [Дэвиса]. Или Мбаппе. Нет, выберу Альфонсо. Удар головой? Это непросто. Назову Роналду. Левая нога Лероя [Сане]. Правая нога Мбаппе».

Как вам выбор Мусиалы? А как бы выглядел ваш идеальный футболист из атлетов Nike?