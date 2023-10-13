Она еще и поет🎵: жена Мауро Икарди готова начать новую карьеру

Ванда Нара готова начать новую главу в своей карьере – на этот раз в качестве сольной исполнительницы.

36-летняя жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди ранее работала моделью, футбольным агентом, а в последнее время — телеведущей.

Она вела аргентинскую версию Celebrity Masterchef, но теперь сосредоточила свое внимание на музыке.

По данным Big Bang News, Ванда недавно посетила свою родину, чтобы изучить новый музыкальный проект. Сообщается, что ее будет представлять Макси Эль Брат, который также работал с аргентинским певцом L-Gante.

Ранее в этом году L-Gante утверждал, что у него был роман с Вандой, которая отрицала отношения с 23-летним парнем и с тех пор снова вернулась к мужу Икарди.

Сам Мауро, похоже, наслаждается жизнью в Стамбуле вместе с женой Вандой.

В этом сезоне Икарди забил за «Галатасарай» 12 голов в 14 матчах, в том числе один в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.