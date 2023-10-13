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Она еще и поет🎵: жена Мауро Икарди готова начать новую карьеру

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Ванда Нара Ванда Нара
Мауро Икарди Мауро Икарди
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Ванда Нара готова начать новую главу в своей карьере – на этот раз в качестве сольной исполнительницы.

36-летняя жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди ранее работала моделью, футбольным агентом, а в последнее время — телеведущей.

Она вела аргентинскую версию Celebrity Masterchef, но теперь сосредоточила свое внимание на музыке.

По данным Big Bang News, Ванда недавно посетила свою родину, чтобы изучить новый музыкальный проект. Сообщается, что ее будет представлять Макси Эль Брат, который также работал с аргентинским певцом L-Gante.

Ранее в этом году L-Gante утверждал, что у него был роман с Вандой, которая отрицала отношения с 23-летним парнем и с тех пор снова вернулась к мужу Икарди.

Сам Мауро, похоже, наслаждается жизнью в Стамбуле вместе с женой Вандой.

В этом сезоне Икарди забил за «Галатасарай» 12 голов в 14 матчах, в том числе один в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

12 комментариев

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Нурбол Жумаскалиев
ну денег достаточно, гострайтеры напишут ей альбом для мамашек/разведенок о насчастной любви, в студии сведут как надо, будет в своей аргентине как у нас бузова
+4
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+4
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olimbek
Ответ Рафик Маркес
Щас спою (с)
Що, опять?
+4
0
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Сергей Эльдиев
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я наивный уже думал всё эпоха Ванды на спортсе закончилась)
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Kanonir152
Совместное фото в постели для Ванды - это как для депутатов фотка с рукопожатием.
+2
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Рафик Маркес
Щас спою (с)
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Яков Фридман
ЯБВ
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Cherepanda
Ответ Kanonir152
Совместное фото в постели для Ванды - это как для депутатов фотка с рукопожатием.
"которая отрицала отношения с 23-летним парнем" а что это вообще тогда за фото в постели? Где она к тому же голая?
+1
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stoudemire
на последней фотке очень похожа на Екатерину Усманову, фитнесс-блогера) Типаж точный, а пробег поменьше))
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obid
36-летняя жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди ранее работала моделью, футбольным агентом
А еще ранее - снималась в порно
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Безымянный болельщик
Ответ Сергей Эльдиев
я наивный уже думал всё эпоха Ванды на спортсе закончилась)
Пока Ванда в порядке, а она в полном порядке, каждый ее шаг и вздох Спортс будет постить.
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batterbin
Ответ stoudemire
на последней фотке очень похожа на Екатерину Усманову, фитнесс-блогера) Типаж точный, а пробег поменьше))
Даже гуглить не буду. Что одна, что другая - за деньга "да", за деньги "да"...
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