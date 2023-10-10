Кринж года🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ «Депортиво» из Гвадалахары выпустило худшее видео-анонс забитого гола

Ну зачем так?

Ролик хоть и набрал уже несколько миллионов просмотров, но «испанский стыд» испытывает каждый, кто видит это промо.

Испанский луб основан в 1947 году, домашние матчи проводит на стадионе «Педро Эскартин», вмещающем 7 000 зрителей. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 16-е в Сегунде в сезоне 2011/12.

Отметим, что в 2015 году «Депортиво Гвадалахара» сделал радугу элементом своей основной формы, чем привлек внимание всего футбольного мира.