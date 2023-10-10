Гаспачо
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Кринж года🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ «Депортиво» из Гвадалахары выпустило худшее видео-анонс забитого гола

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Ну зачем так?

Ролик хоть и набрал уже несколько миллионов просмотров, но «испанский стыд» испытывает каждый, кто видит это промо.

Испанский луб основан в 1947 году, домашние матчи проводит на стадионе «Педро Эскартин», вмещающем 7 000 зрителей. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 16-е в Сегунде в сезоне 2011/12.

Отметим, что в 2015 году «Депортиво Гвадалахара» сделал радугу элементом своей основной формы, чем привлек внимание всего футбольного мира.

6 комментариев

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Михаил Савченко
Артему Дзюбе понравилось это видео 👍
+3
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+3
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Александр Герасимец
Безумно кликбейтное и туповатое название статьи. Как будто 12-ти летний школьник посту название придумал
+2
0
+2
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Мевин Магнуссен
Не понимаю, зачем так негативно описывать. Худшее видео и так далее. Да, видео странное, конечно, но его невозможно смотреть серьезно, учитывая какая там музыка.

У меня вот вопрос. У данного канала (и ещё парочки) постоянно число + в самый выход поста уже под 40. Как это работает? Это официальные правила спортс или накрутка. Просто не верится, когда 46+ и 1 комментарий
+2
-1
+1
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Гекдениз Кардениз
Ответ Михаил Савченко
Артему Дзюбе понравилось это видео 👍
Леня тоже одобряет
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Schiaff1no
Ответ Мевин Магнуссен
Не понимаю, зачем так негативно описывать. Худшее видео и так далее. Да, видео странное, конечно, но его невозможно смотреть серьезно, учитывая какая там музыка. У меня вот вопрос. У данного канала (и ещё парочки) постоянно число + в самый выход поста уже под 40. Как это работает? Это официальные правила спортс или накрутка. Просто не верится, когда 46+ и 1 комментарий
Да это гениальный анонс, если после него клуб из четвертого дива испании обсуждать начали. Не удивлюсь если там и предистория вроде нашего Дзюбинатора есть.

// И то, и другое. Тут постоянный каст "всетизависирусилось, согласныузнали, реакцияпопалавкадр" с 40 плюсами за 5 минут
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