Кринж года🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️ «Депортиво» из Гвадалахары выпустило худшее видео-анонс забитого гола
Ну зачем так?
Ролик хоть и набрал уже несколько миллионов просмотров, но «испанский стыд» испытывает каждый, кто видит это промо.
Испанский луб основан в 1947 году, домашние матчи проводит на стадионе «Педро Эскартин», вмещающем 7 000 зрителей. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 16-е в Сегунде в сезоне 2011/12.
Отметим, что в 2015 году «Депортиво Гвадалахара» сделал радугу элементом своей основной формы, чем привлек внимание всего футбольного мира.
У меня вот вопрос. У данного канала (и ещё парочки) постоянно число + в самый выход поста уже под 40. Как это работает? Это официальные правила спортс или накрутка. Просто не верится, когда 46+ и 1 комментарий
// И то, и другое. Тут постоянный каст "всетизависирусилось, согласныузнали, реакцияпопалавкадр" с 40 плюсами за 5 минут