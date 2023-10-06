😱 «Я никогда не испытывал таких ощущений!». Жиру в эйфории от дебюта в роли голкипера

37-летний Оливье Жиру, несмотря на богатую карьеру, сумел найти для себя что-то новое в футболе.

Нападающий «Милана» был вынужден занять места в воротах во время гостевого матча с «Дженоа».

Француз признался, что запомнит этот момент навсегда.

«Я никогда не испытывал таких ощущений! Я очень горжусь командой, ведь мы боролись до конца, а я сделал хороший сейв! Мне еще и повезло с перекладиной. Мы сражались, как львы, и я очень рад за фанатов.

Сейв? Я подумал, что лучше встретиться с врагом, чем ждать его.

Я не умею двигаться как вратарь, но именно это я чувствовал в тот момент. У меня действительно немного болела рука, но ничего нормально. Мне нравилось стоять в воротах, когда я был ребенком, поэтому меня и выбрали», - заявил Жиру.