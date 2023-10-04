«Между ними было соперничество»: Боатенг рассказал, что спросил у него Месси после перехода Роналду в «Ювентус»📹

Выступая в подкасте Рио Фердинанда Vibe with FIVE, бывший игрок сборной Ганы Кевин Принс Боатенг рассказал о своем коротком пребывании в «Барселоне».

Футболист заявил, что был момент, когда Лионель Месси дал понять, что его действительно волнует соперничество с Криштиану Роналду.

«Месси — капитан, но не разговаривает. Ему не нужно говорить, потому что он будет говорить на поле. В раздевалке он, возможно, разговаривал с одним человеком».

«Однажды он заговорил со мной в душе, он поинтересовался, сложно ли забивать в Италии, потому что в то время там был Роналду, он спросил меня: «Смог ли бы я забить там много голов? Там сложно?». Понятно, что между ними было соперничество, хотя они уважали друг друга».

«Я ответил, что там забивать сложнее, потому что в Италии важнее не пропустить, чем забить, а Роналду забивал в каждой игре на протяжении трех лет».

Лионель Месси и Криштиану Роналду подталкивали друг друга и в результате выиграли 12 из 14 последних Золотых мячей.