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«Между ними было соперничество»: Боатенг рассказал, что спросил у него Месси после перехода Роналду в «Ювентус»📹

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Выступая в подкасте Рио Фердинанда Vibe with FIVE, бывший игрок сборной Ганы Кевин Принс Боатенг рассказал о своем коротком пребывании в «Барселоне».

Футболист заявил, что был момент, когда Лионель Месси дал понять, что его действительно волнует соперничество с Криштиану Роналду.

«Месси — капитан, но не разговаривает. Ему не нужно говорить, потому что он будет говорить на поле. В раздевалке он, возможно, разговаривал с одним человеком».

«Однажды он заговорил со мной в душе, он поинтересовался, сложно ли забивать в Италии, потому что в то время там был Роналду, он спросил меня: «Смог ли бы я забить там много голов? Там сложно?». Понятно, что между ними было соперничество, хотя они уважали друг друга».

«Я ответил, что там забивать сложнее, потому что в Италии важнее не пропустить, чем забить, а Роналду забивал в каждой игре на протяжении трех лет».

Лионель Месси и Криштиану Роналду подталкивали друг друга и в результате выиграли 12 из 14 последних Золотых мячей.

18 комментариев

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Нефанатик
Ответ Timati Beweers
Не помню чтобы Роналду забивал в каждом матче в Италии🥱 20 голов в первый сезон и 30 в двух следующих. В то время как Месси забивал с мертвой Барсой по 12 голов только в ЛЧ, 30-35 в ЛаЛиге и отдавал столько же передач сколько забивал. Не думаю, что в Италии сложнее забивать чем в ЛЧ или ЛЛ🤌
А как там в ПСЖ были дела?
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Timati Beweers
Не помню чтобы Роналду забивал в каждом матче в Италии🥱
20 голов в первый сезон и 30 в двух следующих. В то время как Месси забивал с мертвой Барсой по 12 голов только в ЛЧ, 30-35 в ЛаЛиге и отдавал столько же передач сколько забивал. Не думаю, что в Италии сложнее забивать чем в ЛЧ или ЛЛ🤌
+20
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Оставьте вы уже их в покое.Пусть спокойно карьеры завершат.
Наслаждайтесь,ведь таких футболистов больше не будет!
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Заяцволк
Конечно в Италии сложно забивать - Кришти 70 раз ударил со штрафных, и забил всего 1 гол - если это не сложность, то что тогда ?
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BaldFraud
Месси уже говорил, что они друг друга подталкивали. Но считается, что только Рон смотрел на Месси. На самом деле они оба, просто для Рона это более больная тема, так как он более эгоцентричный.
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Bolat Dautov
Ответ Timati Beweers
Не помню чтобы Роналду забивал в каждом матче в Италии🥱 20 голов в первый сезон и 30 в двух следующих. В то время как Месси забивал с мертвой Барсой по 12 голов только в ЛЧ, 30-35 в ЛаЛиге и отдавал столько же передач сколько забивал. Не думаю, что в Италии сложнее забивать чем в ЛЧ или ЛЛ🤌
хорошо что ты высказал свое мнение
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Александр Молев
Глупости конечно, можно смотреть статистику местом в лч с командами Италии,хотя это конечно лч и настрой другой. В любом случае принцу сверху виднее,пускай лает,караван в его сторону и не смотрит
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Aymammet Baylyyew
в то время были слухи о интересе Интера к Лео может он из за этого интересовался не красиво сказать публично личное мнение никто кроме Лео не знает что у него на голове
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Макс Саид
Ответ Timati Beweers
Не помню чтобы Роналду забивал в каждом матче в Италии🥱 20 голов в первый сезон и 30 в двух следующих. В то время как Месси забивал с мертвой Барсой по 12 голов только в ЛЧ, 30-35 в ЛаЛиге и отдавал столько же передач сколько забивал. Не думаю, что в Италии сложнее забивать чем в ЛЧ или ЛЛ🤌
Насчет сложнее чем в лч или лл имеет место быть. Потому что, большое пространство, особенно на флангах не оставляется. Коман, к примеру, не мог адаптироваться, но когда выходил в лч и позднее после перехода в более открытую бундеслигу - расцвел, так как было пространство для разбега.
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Oleg
Ответ Нефанатик
У Месси за псж 75 матчей и 32 гола. У Роналду за Юве 134 матча и 101 гол. При том, что в Серия А более оборонительный футбол.
А что дали голы кринжа?
Юве с этим недоразумением впервые за 9 лет не выиграло скудетто.
В ЛЧ вместо финалов стали отлетать в 1/8 от прости хоспади Аякса, Лиона, Порту.
Зато кринж забивал мусорную стату.
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Oleg
Ответ neuner
когда раскрываешь всю картину, а это 22 гола за 2 полных сезона в мертвейшей лиге, дела не совсем то и хорошо 😂
Месси IFFHS признан величайшим плеймейкером в истории, он играет десятку глубоко, все атаки через него.
Недоразумение из аль насры наконечник, игрок штрафной.
Психдиспансер их соавнивает по голам.
Хотя у Месси на позиции десятки 819 голов за 1041 матч, у недоразумения из аль насры на позиции напа 855 голов за 1191 матч.
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