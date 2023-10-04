«Между ними было соперничество»: Боатенг рассказал, что спросил у него Месси после перехода Роналду в «Ювентус»📹
Выступая в подкасте Рио Фердинанда Vibe with FIVE, бывший игрок сборной Ганы Кевин Принс Боатенг рассказал о своем коротком пребывании в «Барселоне».
Футболист заявил, что был момент, когда Лионель Месси дал понять, что его действительно волнует соперничество с Криштиану Роналду.
«Месси — капитан, но не разговаривает. Ему не нужно говорить, потому что он будет говорить на поле. В раздевалке он, возможно, разговаривал с одним человеком».
«Однажды он заговорил со мной в душе, он поинтересовался, сложно ли забивать в Италии, потому что в то время там был Роналду, он спросил меня: «Смог ли бы я забить там много голов? Там сложно?». Понятно, что между ними было соперничество, хотя они уважали друг друга».
«Я ответил, что там забивать сложнее, потому что в Италии важнее не пропустить, чем забить, а Роналду забивал в каждой игре на протяжении трех лет».
Лионель Месси и Криштиану Роналду подталкивали друг друга и в результате выиграли 12 из 14 последних Золотых мячей.
20 голов в первый сезон и 30 в двух следующих. В то время как Месси забивал с мертвой Барсой по 12 голов только в ЛЧ, 30-35 в ЛаЛиге и отдавал столько же передач сколько забивал. Не думаю, что в Италии сложнее забивать чем в ЛЧ или ЛЛ🤌
Наслаждайтесь,ведь таких футболистов больше не будет!
Юве с этим недоразумением впервые за 9 лет не выиграло скудетто.
В ЛЧ вместо финалов стали отлетать в 1/8 от прости хоспади Аякса, Лиона, Порту.
Зато кринж забивал мусорную стату.
Недоразумение из аль насры наконечник, игрок штрафной.
Психдиспансер их соавнивает по голам.
Хотя у Месси на позиции десятки 819 голов за 1041 матч, у недоразумения из аль насры на позиции напа 855 голов за 1191 матч.