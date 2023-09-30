Ракитич назвал одного игрока «Барсы» «другом на всю жизнь». Они играли вместе 7 лет

«Мы с Тер Стегеном играли вместе восемь лет», – сказал Иван Ракитич после поражения «Севильи» от «Барселоны» 0:1. – «Мы постоянно общаемся семьями. Он – мой друг на всю жизнь».

Иван Ракитич играл вместе с Марком-Андре тер Стегеном с 2014 по 2020 год. Приятно видеть, что они по-прежнему поддерживают связь.

В пятницу хорват попытался огорчить Тер Стегена дальним ударом, но немец сохранил ворота сухими.